Riesen Andrang auf Banksy-Ausstellung

Der britische Streetart-Künstler Banksy ist einer der erfolgreichsten Künstler unserer Zeit. Niemand weiß, wer er ist - was zu seinem Ruhm beiträgt. Seit Oktober konnten Besucherinnen und Besucher Nachbildungen seiner Kunstwerke im ehemaligen Karstadt-Gebäude in der Mainzer Innenstadt anschauen. Am Sonntag war der letzte Tag und der Andrang noch mal groß!