Die CDU in Rheinland-Pfalz möchte im Falle einer Regierungsübernahme die Gesundheits- und Pflegepolitik in Rheinland-Pfalz neu ausrichten. Das teilte CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf mit.

"Wir wollen den Gesundheitsstandort Rheinland-Pfalz stärken", sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 am Dienstag in Mainz. "Gute und krisenfeste" Gesundheitssicherung sei ein "Kernanliegen" der CDU - und das nicht erst seit Corona.



Baldauf will die Zuständigkeit für den Verbraucherschutz künftig im Gesundheitsministerium verankern. Dazu stellte er am Dienstag das dritte von sieben geplanten "Praktikerteams" vor, die die CDU bis zur Landtagswahl am 14. März beraten und begleiten sollen - mit der sogenannten Zukunftsagenda.

Eigenes Ministerium für Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz

So wollen die Christdemokraten im Falle eines Regierungswechsels ein eigenes Ministerium für Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz einrichten. Dazu gehöre auch eine gesicherte Notfallversorgung. Langfristiges Ziel sei es, dass niemand, der den Rettungsdienst braucht, länger als zehn Minuten warten müsse. Die CDU will daher eine gute Abdeckung mit Rettungswachen, "vor allem auf dem Land."

In strukturschwachen Regionen sollen Krankenhäuser, die in finanzieller Notlage sind, gefördert werden. Baldauf nannte ein Volumen für die Investitionsförderung von 50 Millionen Euro jährlich. Angedacht seien auch kommunale Versorgungszentren oder etwa mobile Arztpraxen.

200 zusätzliche Medizinstudienplätze gegen Ärztemangel

Um dem Ärztemangel zu begegnen, sollen mindestens 200 Medizinstudienplätze pro Jahr zusätzlich geschaffen werden. Dabei komme der Mainzer Unimedizin "eine herausragende Rolle“ zu, so Baldauf. Auch die professionelle Pflege müsse hochwertiger werden, etwa durch mehr Pflegekräfte und einen niedrigeren Pflegeschlüssel, heißt es in der Agenda.



Die Mainzer Unimedizin soll entschuldet und jährlich mit zusätzlich 25 Millionen Euro gefördert werden. Zudem will die CDU einen sogenannten Sonderforschungsfonds Pandemie auflegen - zur Stärkung der forschenden Pharmaunternehmen und der Universitätsmedizin.