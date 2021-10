Ein Pfälzer mit Ambitionen

Er gilt als bodenständig, Teamplayer und ist tief verwurzelt in der Pfalz: Oppositionsführer Christian Baldauf ist der neue Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl 2021.

Es schien ein glatter Durchmarsch für Baldauf auf dem Weg zum CDU-Spitzenkandidaten für die nächste Landtagswahl zu werden. Bereits im Juni hatte der CDU-Landesvorstand den 52-Jährigen einstimmig nominiert. Dann hatte er doch noch einen Gegenkandidaten bekommen: Marlon Bröhr, Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises. Doch Bröhr hatte bei der Wahl am Samstag keine Chance.

Nach der Nominierung: Baldauf positioniert sich

Vor über zehn Jahren rückte Christian Baldauf mit gerade mal 38 Jahren an die Spitze der CDU in Rheinland-Pfalz. Er wurde Fraktionschef und Parteivorsitzender. Damit saß er auf dem Chefsessel einer Partei, die sich in desaströsem Zustand befand: Illegale Wahlkampffinanzierung und Misswirtschaft hatten die CDU in einen Abwärtsstrudel gerissen. Die zerstrittene Partei zu einen und die Finanzen in Ordnung bringen, das war die Herausforderung.

Die Partei geht vor

Es kam das Jahr 2011 mit der nächsten Landtagswahl. Auch wenn es kein Naturgesetz ist: Es hätte durchaus nahe gelegen, wenn Baldauf als Partei- und Fraktionschef auch als Spitzenkandidat seiner Partei ins Rennen gegangen wäre. Machte er aber nicht. Er trat als Parteivorsitzender zurück, machte Platz in der ersten Reihe für Julia Klöckner, die dem amtierenden Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD) die Stirn bieten wollte. Sie gab dafür in Berlin ihren Posten als Staatssekretärin im Bundeslandeswirtschaftsministerium auf und kehrte nach Mainz zurück.

Baldauf ließ Klöckner den Vortritt und sah seine Rolle in der zweiten Reihe. So hätten vermutlich nicht viele Politiker entschieden. Freiwilliger Machtverzicht, das kommt nicht allzu oft vor. Für Baldauf ging es aber um etwas anderes: "Die Entscheidung, die ich zu treffen hatte, war nicht in erster Linie die Frage, mache ich es oder mache ich es nicht. Nein, es war viel mehr die Frage, wie kann ich in meiner Funktion als Landes- und Fraktionsvorsitzender meine Partei so aufstellen, dass sie 2011 die Landtagswahl gewinnt."

Gewonnen hat die CDU die Wahl nicht. Und auch 2016 scheiterte sie mit ihrer Spitzenkandidatin Klöckner, diesmal an der seit 2013 amtierenden Malu Dreyer. In all diesen Jahren stand Baldauf loyal an der Seite von Fraktionschefin Klöckner.

Auf Baldauf konnte sich Klöckner in ihrer Mainzer Zeit immer verlassen (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Bonuspunkte gesammelt

In seiner Partei ist der Pfälzer beliebt, die Christdemokraten rechnen ihm bis heute seinen Verzicht zugunsten Klöckners hoch an. Bei parteiinternen Wahlen erzielt Baldauf seitdem Top-Ergebnisse, insbesondere bei seiner Wahl zum Parteivize. Seit 2018 ist Baldauf erneut Fraktionsvorsitzender der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag, denn Klöckner ging erneut nach Berlin, diesmal als Bundeslandwirtschaftsministerin.

Vom Typ her ist der Anwalt aus Frankenthal eine Art Gegenentwurf zu Julia Klöckner. Während die schon mal polternd daher kommt, bleibt Baldauf meistens ruhig. Selbst scharfe Kritik klingt bei ihm fast freundlich.

Baldauf - kein Mann der lauten Töne (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Bei den Menschen kommt die geradlinige Art des gebürtigen Frankenthalers meist gut an. Er ist nicht abgehoben und spricht nach wie vor ihre Sprache, im wahrsten Sinne des Wortes. Im vergangenen Wahlkampf ging er selbst von Tür zur Tür, um für die CDU zu werben. Auch dafür ist sich der 51-jährige Politiker nicht zu schade. Bis zur nächsten Landtagswahl wird Baldauf nun für sich selbst die Klinken putzen.