Nach dem Vorstoß des Thüringer Ministerpräsidenten, die Corona-Beschränkungen in zwei Wochen aufzuheben, wird auch in Rheinland-Pfalz Kritik laut. CDU-Landtagsfraktionschef Christian Baldauf warnte vor übereilten Lockerungen.

Einen schnellen Verzicht auf Mindestabstände, auf das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie auf Kontaktbeschränkungen halte er für problematisch, sagte der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl dem SWR. "Bei allem Verständnis für den Wunsch nach mehr Normalität müssen wir aufpassen, dass wir das mühsam Erreichte nicht durch übereilte Schritte in Gefahr bringen. Lockerung Ja, aber bitte wohlüberlegt und ohne Hektik. Die aktuellen Ereignisse in der Frankfurter Baptisten-Gemeinde zeigen, wie schnell sich das Virus verbreitet."

Nach Angaben von Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) infizierten sich nach dem Gottesdienst in einer Kirchengemeinde der Baptisten in Frankfurt mindestens 107 Menschen mit dem Coronavirus. Der Gottesdienst war bereits vor rund zwei Wochen.

Keine Stellungnahme der Landesregierung

Von der rheinland-pfälzischen Landesregierung gab es bislang keinen Kommentar zur Ankündigung von Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), die allgemeinen Corona-Beschränkungen in Thüringen Anfang Juni aufzuheben.

Andere Landesregierungen sowie Politiker von SPD und Union im Bundestag äußerten deutliche Kritik an dem Vorhaben. In Baden-Württemberg ist ein Abschaffen von Mundschutz-Pflicht und Kontaktbeschränkungen noch kein Thema. Auch in der eigenen Koalition stieß Ramelow auf Skepsis. Ramelow nannte am Samstag als Grund für seine Pläne die niedrige Zahl der Infektionen in Thüringen.