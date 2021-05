Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef, Christian Baldauf, hat die von der Bundesregierung geplante Beteiligung der Vermieter an der neuen CO2-Abgabe scharf kritisiert. "Für mich ist das ein nicht akzeptabler Eingriff in das Eigentumsrecht", sagte Baldauf. Er könne jeden verstehen, der dagegen klagen wolle. Die Neuregelung unterlaufe die eigentliche Zielsetzung des CO2-Preises, kritisierte der CDU-Politiker. "Die CDU erweist sich hier selber einen Bärendienst." Die Neuregelung stelle nicht nur die Programmatik der CDU auf den Kopf, sondern sei auch systemwidrig. Sie unterlaufe die eigentliche Zielsetzung des CO2-Preises und schade unter dem Strich den Mietern, so Baldauf. Seit Januar wird in Deutschland ein Preis auf CO2-Emissionen erhoben, zum Beispiel auf Öl und Gas. Die Bundesregierung hatte beschlossen, dass Vermieter künftig die Hälfte der Zusatzkosten übernehmen sollen, die dadurch bei ihren Mietern entstehen.