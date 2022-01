CDU-Kreisverband nominiert Baldauf für Landesvorsitz in RLP

Die CDU im Rhein-Pfalz-Kreis möchte, dass Christian Baldauf neuer Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz werden soll. Der Kreisverband hat den CDU-Landtagsfraktionschef als Kandidaten nominiert.

Die Entscheidung in der ersten Sitzung des neuen Jahres sei einstimmig gefallen, teilte der Kreisverband in Ludwigshafen am Mittwoch mit. Christian Baldauf habe in einem intensiven Gespräch seine Positionen dargelegt, Fragen beantwortet und mit den Mitgliedern über seine Vorstellungen zu den Schwerpunkten der parteiinternen Reformansätze für die nächsten zwei Jahre diskutiert, so der Kreisverband. Besonders deutlich sei geworden, dass Baldauf die Partei erneut vor seine eigene Person stelle und auf jeder Ebene zur Erneuerung beitragen wolle.

"Mit Christian Baldauf haben wir einen kompetenten Kandidaten, dem die Mitglieder vor Ort am Herzen liegen, der präsent ist und der weiß, worauf es in der Union ankommt."

Zudem befürworte der Frankenthaler die Bildung von Experten-Teams unter Einbeziehung von Mitgliedern direkt von der Partei-Basis. "Nur wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen, geht es für die CDU wieder nach vorne", sagte der Kreisvorsitzende Patrick Poss. "Ich bin überzeugt davon, dass Christian Baldauf der richtige Mann an der Spitze von Rheinland-Pfalz ist."

Baldauf hält sich Kandidatur noch offen

Baldauf hat nach eigenen Angaben noch nicht entschieden, ob er für den CDU-Landesvorsitz kandidiert. Der 54-Jährige verwies auf das Ende der Bewerbungsfrist am 24. Januar. Eine Parteisprecherin erklärte: Daran habe auch die Nominierung durch Baldaufs Kreisverband nichts geändert. Zuletzt hatte er angekündigt, sich aus dem CDU-Bundesvorstand zurückzuziehen. Diesen Schritt nach 15 Jahren begründet Baldauf damit, seine Partei von Rheinland-Pfalz aus mit aller Kraft unterstützen zu wollen.

Landesparteitag im März

Der oder die neue Landesvorsitzende und der Vorstand werden bei einem Parteitag am 26. März gewählt, berichtete eine Sprecherin der Partei. Außer Baldauf gebe es noch keine Nominierung. Gemeinde- und Kreisverbände können noch bis zum 24. Januar Kandidatinnen oder Kandidaten vorschlagen. Die bisherige Landesvorsitzende Julia Klöckner tritt nicht mehr an.

Die rheinland-pfälzische CDU hätte ursprünglich schon 2020 einen neuen Landesvorstand wählen müssen. Das war unter anderem wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben worden.