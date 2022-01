Baldauf bekommt um Kandidatur für CDU-Vorsitz in RLP Konkurrenz

Am Montagabend ist Christian Baldauf noch der einzige nominierte Kandidat für die Wahl des CDU-Vorsitzenden in Rheinland-Pfalz gewesen. Jetzt ist die Bewerbungsfrist abgelaufen und es gibt einen zweiten Bewerber.

Neben Baldauf wurde auch Andreas Kettern aus dem rheinhessischen Guntersblum nominiert. Das hat die CDU Rhein-Selz dem SWR am Morgen bestätigt. Kettern ist in der Landespolitik bisher unbekannt. Damit wird es bei der Wahl im März zwei Kandidaten geben: Baldauf als Favorit und Kettern als Außenseiter.

Um Mitternacht war die Bewerbungsfrist für das Amt des CDU-Landesvorsitzenden abgelaufen. Kurz vor Ende bestätigte Christian Baldauf der "Rheinpfalz", er werde kandidieren. Er habe immer gesagt, dass er sich in die Verantwortung nehmen lasse. Über Weihnachten habe er dann die Entscheidung getroffen zu kandidieren.

Ausschlaggebend sei für ihn gewesen, dass er ein Team gefunden habe, das seinen Kurs unterstütze, sagte Baldauf der Zeitung. Der Rechtsanwalt aus Frankenthal hatte sich bislang bedeckt gehalten, was seine Ambitionen angeht.

Ist Baldauf die angekündigte Erneuerung der CDU?

Christian Baldauf war von 2006 bis 2010 schon einmal rheinland-pfälzischer CDU-Vorsitzender, ehe er Julia Klöckner die Spitze überließ. Nach der verlorenen Bundestagswahl der CDU kündigte die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin an, sie wolle sich von der Spitze der rheinland-pfälzischen CDU zurückziehen. Baldauf ergriff seine Chance: "Ich bin bereit, hier Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam in einem Team." Für den Bundesvorstand der Partei kandidierte er nicht mehr.

Seitdem hält sich der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende mit Erklärungen zu seinen Ambitionen in der Partei zurück. Für den Landesvorsitz vorgeschlagen wurde er von den vier Kreisverbänden Bad Dürkheim, Rheinpfalz, Neuwied und Speyer sowie vom Bezirksverband Rheinhessen-Pfalz.

Kettern: Pensionierter Lehrer aus Guntersblum

Andreas Kettern ist pensionierter Grund- und Hauptschullehrer und stammt aus Guntersblum (Kreis Mainz-Bingen). Zuletzt war er Lehrer an der Realschule plus in Nierstein. Er ist zweiter Vorsitzender der CDU Guntersblum.

Die nächste Stufe des Verfahrens

Der Nominierungsphase wird sich nun eine Vorstellungsphase anschließen: "Wir wollen den Kandidaten in den kommenden Wochen vor allem mit digitalen Formaten die Möglichkeit geben, sich den Parteimitgliedern zu präsentieren“, teilte CDU-Generalsekretär Jan Zimmer mit. In einer dritten Stufe würden CDU-Mitglieder bei der Entscheidung beteiligt. Rechtlich bindend wird die Entscheidung des Landesparteitags am 26. März in Wittlich sein.