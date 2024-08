Bahnüberführung in Nierstein an der B9 eingeweiht

In Rheinhessen, in Nierstein an der B9, ist am Samstag die neue Bahnunterführung eingeweiht worden. Fast zweieinhalb Jahre mussten die Menschen dort mit einer Großbaustelle leben und deshalb einiges ertragen. Genauso wie Pendlerinnen und Pendler, die mit dem Auto dort entlang mussten. Pünktlich zum Ende der Sommerferien ist nun alles fertig.