Private Bahnunternehmen in RLP fahren trotz des GDL-Streiks

Die GDL bestreikt die Deutsche Bahn. Aber es gibt in Rheinland-Pfalz auch private Bahnanbieter. Die sind vom Streik nicht unmittelbar betroffen. Wer fährt?

Vlexx

Das Bahnunternehmen Vlexx schreibt auf seiner Webseite, man sei von den GDL-Streiks bei der Bahn nicht direkt betroffen. Vlexx gehört zur Netinera-Gruppe, die mit der Lokführergewerkschaft GDL Mitte Dezember 2023 einen Tarifabschluss erzielt hat. Darin enthalten seien etwa eine 35-Stunden-Woche für Schichtdienstarbeitende und eine "spürbare Entgelterhöhung", teilte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer mit. "Vlexx geht deswegen davon aus, dass der reguläre Betrieb nach dem derzeit gültigen Fahrplan stattfinden kann."

Und weiter heißt es: "Sollte es zu Ausständen beispielsweise in den von DB InfrGO AG (zuvor: DB Netz AG) betriebenen Stellwerken oder Betriebszentralen kommen, ist auch mit Einschränkungen im Betrieb von vlexx in Form von (Teil-)Ausfällen und Verspätungen zu rechnen."

Mittelrheinbahn

Die Mittelrheinbahn mit Sitz in Koblenz fährt auf der linken Rheinseite von Köln über Koblenz und Bingen nach Mainz. Es gibt ein Kundentelefon, das in einer Ansage auf den GDL-Streik hinweist. "Wie setzen alles daran, den Betrieb soweit wie möglich durchzuführen, gehen jedoch von starken Einschränkungen für unsere Fahrgäste aus."

AVG in der Südpfalz

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft fährt von Karlsruhe aus in die Südpfalz, unter anderem nach Wörth und Germersheim. Der Streik der GDL werde auch Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) haben. Da auf diesen Stadtbahnlinien auch Fahrpersonal der DB Regio eingesetzt werde, könne es zu vereinzelten Fahrtausfällen kommen. Falls Fahrdienstleiter der DB dem Streikaufruf der GDL folgen, könne es auch auf diesen Linien zu erheblichen Einschränkungen kommen, heißt es.

RNV im Rhein-Neckar-Dreieck

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) aus Mannheim bestellt und betreibt selbst diverse Strecken im Rhein-Neckar-Gebiet. Auf Nachfrage sagte eine Sprecherin dem SWR, man sei unabhängig von der Deutschen Bahn, die Züge der RNV seien vom GDL-Streik daher nicht betroffen und würden ganz normal fahren.

Vor Fahrtantritt unbedingt informieren

Auch wenn private Bahnunternehmen in Rheinland-Pfalz vom Streik der GDL nicht direkt betroffen sind, ist es sinnvoll sich in der App des jeweiligen Bahnanbieters zu informieren. Auch die Deutsche Bahn will in der DB-Navigator-App und auf der Webseite angeben, welche Verbindungen doch stattfinden. So kommen Reisende vielleicht doch an ihr Ziel.