Zweiter Tag des Bahnstreiks. Erneut fielen in Rheinland-Pfalz viele Züge im Regional- und Fernverkehr aus. Die Deutsche Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL in dem Tarifstreit aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Doch die Lokführer zeigen sich weiter kämpferisch und halten an ihrer Kernforderung fest: kürzere Arbeitszeiten.