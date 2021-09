Bahnstreik RP

per Mail teilen

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer GDL hat ihren Streik bei der Deutschen Bahn fortgesetzt. Viele Züge fallen heute in Rheinland-Pfalz aus. Mehr dazu von Sabine Geipel aus der SWR Wirtschaftsredaktion.

Auch am sechsten und letzten Tag des Lokführerstreiks ist der Bahnverkehr massiv eingeschränkt. Zwar hat die Deutsche Bahn den Ersatzfahrplan im Fernverkehr aufstocken können – aber immer noch fallen dort 70 Prozent der Züge aus, so etwa auf Strecken von Mainz nach Hamburg oder nach München. Auch viele S- oder Regionalbahnen sind betroffen, zu 60 Prozent. So werden im RMV oder im VRM manche Strecken nur im ein oder zwei-Stunden-Takt bedient, beispielsweise zwischen Wiesbaden und dem Flughafen Frankfurt oder zwischen Koblenz und Limburg. Einige Verbindungen entfallen ganz. Privatbahnen wie die Mittelrheinbahn oder die vlexx sind vom Ausstand aber nicht betroffen. morgen früh um zwei Uhr soll der Streik zu Ende sein. Von Seiten der Bahn rechnet man damit, dass der Zugverkehr dann schnell wieder auf den normalen Fahrplan umgestellt werden kann. Einen neuen Verhandlungstermin im Tarifkonflikt gibt es noch nicht. GDL-Chef Weselsky sagte im ZDF, zuerst müsse von der Bahn ein verhandlungsfähiges Angebot kommen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 3,2 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro.

Sabine Geipel //SWR Wirtschaftsredaktion