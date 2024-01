Bahnstreik auch in Rheinland-Pfalz angelaufen

Auch in Rheinland-Pfalz sind die Lokführer der Deutschen Bahn am frühen Mittwochmorgen in den Ausstand getreten. 80 Prozent der Fernverkehrszüge stehen still. Auch bei anderen Verbindungen gibt es Einschränkungen. Die Folgen des Streiks sind nicht zu übersehen - etwa am Mainzer Hauptbahnhof.