Am Mainzer Hauptbahnhof zeigten auch am Freitagabend alle Anzeigetafeln noch Verspätungen und Ausfälle an. Für viele Pendler und Zugreisende in Rheinland-Pfalz war und ist der bundesweite 24-Stunden-Ausstand der Lokführer eine harte Geduldsprobe, entsprechend war die Stimmungslage.