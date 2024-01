Viele leere Bahnsteige in Rheinland-Pfalz: Seit 2 Uhr am Mittwoch bestreikt die Lokführer-Gewerkschaft (GDL) bundesweit den Personenverkehr der Bahn. Hintergrund ist der Tarifstreit. Am Mittwochvormittag gab es eine Kundgebung in Koblenz, bei der die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihre Forderungen - unter anderem nach mehr Geld - bekräftigte.