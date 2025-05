Viele Zugausfälle und Streckensperrungen

Auf mehreren Strecken in Rheinland-Pfalz kommt es derzeit zu Zugausfällen. Reisende müssen auf Schienenersatzverkehr umsteigen. Betroffen sind unter anderem die Strecken zwischen Köln und Koblenz, Koblenz und Mainz, Wiesbaden und Mainz sowie zwischen Frankfurt Flughafen und Mainz. Grund sind Baustellen auf den Strecken. Auch zwischen Mainz und Mannheim fallen Züge aus - hier ist Personalmangel in einem Stellwerk verantwortlich. "Von nicht gut informiert bis resigniert" - so beschreibt SWR-Reporterin Michelle Habermehl die Stimmung der Menschen am Mainzer Hauptbahnhof. Auch in Koblenz wird es für Bahnkunden, die auf die Züge angewiesen, sind in den kommenden Wochen schwer. Dort sind nämlich auch die Fernzüge betroffen - diese halten dort fast gar nicht mehr.