Probleme der Deutschen Bahn in RLP spitzen sich zu

Ratlose Gesichter, wartende Pendler, ausfallende Züge - das gibt es eigentlich überall in Deutschland. Und dennoch scheinen Rheinhessen und die Pfalz besonders gebeutelt zu sein.

Seit Wochen gibt es hier das immer gleiche Bild an vielen Bahnhöfen. Wartende Pendler, Frust, Resignation und kein Zug in Sicht. Der Grund für die vielen Zugausfälle und Verspätungen liegt am fehlenden Personal. Die Bahn musste deshalb ihr Angebot auf sechs Zugstrecken schon ausdünnen. Zwei Linien davon werden aktuell sogar nur mit Bussen bedient. Beim zuständigen Zweckverband für den öffentlichen Nahverkehr häufen sich inzwischen die Beschwerden.