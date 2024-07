Die Zahl der Übergriffe auf Fahrgastbegleiter in der Bahn nimmt zu - mehr als 3.100 seien es in 2023 deutschlandweit gewesen. Um die Sicherheit der Fahrkartenkontrolleure zu erhöhen, werden diese jetzt auch in RLP mit Bodycams ausgestattet. Bisher gab es in der privaten Mittelrheinbahn zwischen Mainz und Köln Bodycams. Stück für Stück will die Bahn den Einsatz jetzt in RLP und bundesweit implementieren.