Ach so, da war doch noch was: Die Quizauflösung. Wie ihr sehen konntet, ist der Elstar die beliebteste Apfelsorte in Deutschland. In diesem Sinne - zubeißen. 🍎

Anfang Dezember ist in Rheinland-Pfalz offiziell die Innovationsagentur an den Start gegangen. Sie soll mittelständische Unternehmen stärker vernetzen und über Fördermöglichkeiten beraten. Dort sollen Unternehmen und Menschen mit Ideen eine Anlaufstelle haben und Unterstützung, beispielsweise beim Patent oder der Finanzierung, bekommen. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt gibt heute einen Überblick über die ersten 100 Tage der Innovationsagentur. Wir haben mal mehr als 100 Tage zurückgeschaut - auf Erfindungen und Innovationen, die im heutigen Rheinland-Pfalz ihren Ursprung haben - von Buchdruck bis BioNTech.

Das Römerdenkmal steht am Hang eines Seitentales. Bereits im 1. Jahrhundert vor Christus haben Steinmetze aus einem Sandsteinblock ein Denkmal errichtet, das in seinen Ausmaßen das größte römerzeitliche Felsendenkmal auf deutschem Boden darstellt.

Die Schneeflocken von gerade eben sind doch eine schöne Überleitung: Im Westerwald heißt es offiziell "Ski und Rodel gut". Der erste Lift hat geöffnet. In Kirburg hat der örtliche Skiverein ordentlich Kunstschnee verteilt und hofft auf viele Wintersportler am Wochenende.

Es gibt ja Meldungen, da komm ich aus dem Kopfschütteln kaum raus. Das hier ist so eine Geschichte. Eine Bande schaltet Werbung im Fernsehen, gibt sich als "spirituelles Medium" aus, man könne mit Gott sprechen und Krankheiten heilen. Eine Frau nimmt Kontakt auf - und wird, so zumindest die Ermittlungen der Polizei, dazu gebracht, mehr als 70.000 Euro zu zahlen. Ein mutmaßliches Mitglied der Betrügerbande steht jetzt in Koblenz vor Gericht.

Eine defekte Heizung, Schimmel an den Wänden und Wasser, das von der Decke tropft. Für viele hört sich das wie ein Albtraum an. Für Sascha Glaser und seine Familie ist es seit wenigen Wochen Realität.

Puh, da weiß man es doch zu schätzen, gemütlich zu Hause im Warmen zu arbeiten. Ganz anders geht es seit Weihnachten Mietern eines Vonovia-Wohnkomplexes in Bad Kreuznach. Bei 36 Mietparteien funktioniert seit drei Wochen die Heizung nicht. In einigen Wohnungen schimmelt es bereits - vor allem für Kinder gesundheitsschädlich. Meine Kollegen im Studio Mainz haben mit Betroffenen gesprochen - hier ist die ganze Geschichte.

Auf den Zug zu warten, ist um diese Jahreszeit schon ohne Streik wenig lustig. Aber in der Pfalz haben Pendler noch ein ganz anderes Problem. Nach SWR-Recherchen öffnen in Landau, Speyer und Frankenthal die Bahnhofshallen derzeit erst um 8 Uhr, drei Stunden später als sonst. Also heißt es: Warten in der Kälte vor dem Bahnhof. Meine Kollegin Sara Pipaud hat sich vor Ort umgehört.

Ganz ehrlich, was würdet ihr mit 25 Millionen Euro machen? Wie viele Villen, dicke Autos, teure Klunker könnte man sich da leisten... mich persönlich würde diese Summe eher erschrecken. Ob es der BASF-Erbin Marlene Engelhorn auch so ging, weiß ich natürlich nicht. Die 31-Jährige hat ein Millionenvermögen geerbt - und will es der Allgemeinheit zurückgeben. Ihr Motiv: Protest gegen ungleiche Vermögensverhältnisse und ungerechte Besteuerung. Die ganze Geschichte auf Instagram.

7:30 Uhr

Wer weiß es? Was ist die beliebteste Apfelsorte in Deutschland?

Heute ist "Tag des Apfels" in Deutschland. Ok, eine Info, die der Mensch jetzt nicht unbedingt braucht. Andererseits werden dem kugeligen Obst ja geradezu Heilkräfte zugeschrieben. Wer kennt den Spruch "An apple a day keeps the doctor away" nicht. Und der Apfel ist statistisch gesehen die wichtigste Obstsorte in Deutschland. Im Jahr 2023 wurden rund 940.000 Tonnen hierzulande geerntet. Jeder Deutsche futtert pro Jahr im Schnitt gut 20 Kilo Äpfel.

Und es gibt ja schier unzählige Sorten Äpfel, eher süß, eher säuerlich, eher mehlig oder knackig. Und jetzt will ich von euch wissen: Was ist die beliebteste Apfelsorte in Deutschland?