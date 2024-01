Rheinland-Pfalz steht heute ganz im Zeichen von Protesten: Landwirte gehen für ihre Belange auf die Straßen, Lokführer legen die Arbeit nieder. Hier im Ticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:10 Uhr Landwirte tuckern mit Traktoren ins Regierungsviertel Es sind dann doch mehr geworden: Rund 100 Traktoren sind ins Mainzer Regierungsviertel gerollt. In diesen Minuten soll eine Kundgebung beginnen. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes wollen sich gegenüber vom Landtag mehr als 1.000 Menschen aufstellen. Bei der Kundgebung sollen die Landwirte zu Wort kommen, außerdem hat sich die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) angekündigt.

9:12 Uhr Bauernprotest - Behinderungen in und um Mainz Die Traktoren rollen wieder in Mainz - das Bild hat mein Kollege Alexander Loeb auf dem Weg ins Funkhaus gemacht - es wird wohl etwas später bei ihm 😉. Und vom Autobahnkreuz Mainz-Süd kommen auch erste Infos über Stau wegen der Bauernproteste. Bauernprotest in Mainz SWR

8:56 Uhr Bahnstreik - wie ist die Lage in der Westpfalz? Landesweit müssen Pendler mit massiven Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Auch viele S-Bahnen und Regionalzüge fallen bis Freitag komplett aus. In der Pfalz fährt nur knapp die Hälfte der Bahnen in Regionalverkehr, sie verkehren außerdem seltener. Laut Bahn ist zum Beispiel die S2 von Kaiserslautern über Neustadt und Ludwigshafen oder die S4 von Germersheim über Speyer nach Bruchsal betroffen. Auch der Regionalexpress 6 von Karlsruhe über Landau nach Kaiserslautern und die Regionalbahn von Neustadt in Richtung Frankreich fallen aus. Nach Angaben des zuständigen Zweckverbands wird es keinen Ersatzverkehr mit Bussen geben. Der Grund: Zu wenige Busse und Fahrer. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL soll am Freitag um 18 Uhr enden.

8:34 Uhr Drohen noch längere Proteste der Bauern? Ich will ja nicht unken - aber die Bauernproteste könnten sich hinziehen - ähnlich wie die wiederkehrenden Streikaktionen der GDL bei der Bahn. Der Deutsche Bauernverband droht inzwischen mit längeren Protesten gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Die Kundgebungen könnten nach Angaben von Verbandspräsident Joachim Rukwied auch nach dieser Woche anhalten, wenn die geplanten Subventionskürzungen für Agrar-Diesel nicht zurückgenommen werden. Am kommenden Montag sei eine Großkundgebung in Berlin geplant, sagte Rukwied am Mittwoch im ZDF. "Dann behalten wir uns weitere Schritte vor." Die Bauern bestünden auf der kompletten Rücknahme der geplanten Kürzungen. Denn die gute Einnahmesituation vieler Landwirte im Jahr 2023 sei eine Ausnahme gewesen, in diesem Jahr sei bereits wieder mit einem Rückgang zu rechnen. Sendung am Mi. , 10.1.2024 8:00 Uhr, SWR2 Aktuell, SWR2

8:10 Uhr Mainz 05 und Spieler El Ghazi treffen sich vor Gericht Der Fall hatte ziemliche Wellen geschlagen - Fußballprofi Anwar El Ghazi, damals noch im Trikot von Bundesligist Mainz 05, verbreitete nach dem Terrorangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel israelfeindliche Beiträge in den Sozialen Medien. Er ruderte zunächst zurück, bekräftigte dann aber seine Äußerungen, die Israel indirekt das Existenzrecht absprachen. Der Verein zog die Reißleine und kündigte Al Ghazi fristlos. Dagegen klagt er. Heute ist von dem Mainzer Arbeitsgericht ein Gütetermin angesetzt. Das Gericht will klären, ob sich beide Seiten doch noch einigen können.

8:03 Uhr Zwischendurch mal was fürs Auge - Winterlandschaft im Hunsrück Ok, es ist klirrend kalt da draußen. Aber nach Dauerregen und grauem Matschwetter sind solche Ausblicke derzeit wunderschön. Vielen Dank an Heike Hammes aus dem Hunsrück, die uns dieses tolle Bild von ihrem Morgenspaziergang geschickt hat! Morgenspaziergang bei Völkenroth im Hunsrück Heike Hammes Schöne Fotos am Morgen - oder egal wann - sind uns immer willkommen. Nutzt dafür dieses Formular! Schickt uns eure Fotos

7:54 Uhr Das passiert heute in Deutschland und der Welt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) setzt mit einem Besuch bei der UN-Beobachtermission Unifil im Libanon ihre diplomatische Mission im Nahen Osten fort. Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober kommt es immer wieder zu Gefechten an der Demarkationslinie zwischen Israel und dem Libanon. Unifil überwacht seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon und gilt als eine der ältesten aktiven UN-Beobachtermissionen. Derzeit sind etwas mehr als 10.000 Soldaten am Einsatz beteiligt. Auch die Bundeswehr ist mit rund 200 Soldaten dabei. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht Saudi-Arabien. In der Hauptstadt Riad will er Gespräche zur Sicherheitslage in der Region und zu Energiefragen führen. Dabei soll es nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums vor allem um die Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien, Wasserstoff und Klimaschutz gehen. Saudi-Arabien spielt auch eine wichtige Rolle mit Blick auf den Gaza-Krieg. Und sportlich wird es heute auch: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet bei der Handball-EM ihr erstes Spiel - vor einer Rekordkulisse von mehr als 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Fußballarena. Gegner der DHB-Auswahl ist das Team der Schweiz. Mehr dazu gleich nochmal.

7:46 Uhr Bauernprotest in Mainz - doch rund 100 Traktoren in der Innenstadt Es gab ein bisschen hin und her, wie viele Traktoren heute wirklich durch die Mainzer Innenstadt rollen. Letze Info: Ab 8 Uhr ist die Große Bleiche gesperrt, die Polizei rechnet mit bis zu 100 Traktoren, die vom Hechtsheimer Messegelände in die Innenstadt geleitet werden. Dort ist um 10 Uhr eine Kundgebung geplant. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes werden bis zu 1.000 Teilnehmende erwartet. Gegen Mittag soll sich die Protestaktion auflösen. Mainz Protest im Regierungsviertel Traktorendemo der Bauern in Mainz - Verkehrsbehinderungen möglich Nach der großen Aktion am Montag geht es heute weiter mit dem Bauernprotest. Mit rund 100 Traktoren demonstrieren die Landwirte am Vormittag im Mainzer Regierungsviertel. 10:00 Uhr SWR4 RP am Mittwoch SWR4 Rheinland-Pfalz Morgen geht es dann vermutlich ohne Verkehrschaos weiter: Am Donnerstag wollen kleinere Gruppen der Landwirte Büros verschiedener Parteien in Mainz anfahren und mit Politikern ins Gespräch kommen. Für Freitagabend sind in der Region mehrere Mahnfeuer auf den Feldern der Landwirte geplant. Sendung am Mi. , 10.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:25 Uhr Bahnstreik in RLP - so sieht es am Mainzer Hauptbahnhof aus Seit zwei Uhr heute Nacht bestreiken die Lokführer den Personenverkehr. Die Bahn hat zwar einen Notfahrplan aufgelegt, trotzdem fallen viele Züge aus oder kommen zu spät, auch in Rheinland-Pfalz. Mein Kollege Andreas Neubrech hat sich am Mainzer Hauptbahnhof umgehört.

7:15 Uhr Brand in Koblenz-Lützel Im Koblenzer Stadtteil Lützel brennt aktuell ein Mehrfamilienhaus. Nach Angaben der Polizei droht das Feuer auch auf weitere Häuser überzugreifen. Mehr ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet, den Bereich um die Paulstraße weiträumig zu umfahren. Die Kollegen in Studio Koblenz bleiben dran und halten euch auf dem Laufenden. Koblenz Haus ist unbewohnbar Koblenz-Lützel: Brand eines Mehrfamilienhauses gelöscht Im Koblenzer Stadtteil Lützel hat am frühen Morgen ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Laut Feuerwehr ist das Feuer mittlerweile gelöscht. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mi. , 10.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:10 Uhr Warum eine Landwirtin aus Wittlich beim Bauernprotest mitmacht Ich hab euch ja angekündigt, dass auch die Bauernproteste heute wieder ein Thema sind. Die Landwirte wollen in ihrer Aktionswoche gegen die geplanten Kürzungen bei den Agrarsubventionen erneut auf die Straße gehen. In Mainz sind am frühen Morgen die ersten Traktoren hupend am Hauptbahnhof vorbeigerollt. Die meisten protestierenden Bauern werden sich aber auf dem Messegelände in Hechtsheim treffen und ohne die Schlepper in die Innenstadt kommen. Dort ist um 10 Uhr eine Kundgebung geplant, der Bauernverband rechnet mit rund 1.000 Teilnehmern. Worum geht es bei den Protesten eigentlich, was treibt die Bäuerinnen und Bauern um? Hier ein Beispiel aus einem Familienbetrieb in Wittlich, den die Sparpläne hart treffen würden.

6:40 Uhr Start der Abiturklausuren in RLP - Viel Glück! Als ob Abi-Stress nicht schon reichen würde - während eines Bahnstreiks pünktlich zur Klausur zu erscheinen kommt heute noch oben drauf. Das Bildungsministerium hat mitgeteilt, dass trotz absehbarer Verkehrsbehinderungen durch Bahnstreik und Bauernproteste die schriftlichen Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz im Fach Deutsch heute planmäßig stattfinden. Aber: Wer es gar nicht oder zu spät in die Schule schafft, soll unbedingt Bescheid sagen, dann können Prüfungen zeitlich verschoben oder nachgeschrieben werden. Allen Prüflingen viel Erfolg! Beginn der Abi-Prüfungen in RLP - auch bei Bahnstreik

6:02 Uhr ❄️Das Wetter für Rheinland-Pfalz - es bleibt eisig Mützen, Schals und warme Socken solltet ihr noch den Rest der Woche parat haben. Es bleibt eisig kalt in Rheinland-Pfalz. In der kommenden Nacht werden die Minusgrade zweistellig. Bibber... Die gute Nachricht: Schnee- oder Eisglätte ist erstmal nicht in Sicht, es bleibt trocken und oft sonnig. Die Einzelheiten hat SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert für euch. Video herunterladen (26,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Seit 2 Uhr läuft der bundesweite Bahnstreik. Der wird erst einmal bis Freitag, 18 Uhr gehen. Die Deutsche Bahn wollte die Streiks gerichtlich verhindern, ist aber in zwei Instanzen gescheitert. Für die Fahrgäste heißt das: Einstellen auf starke Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. Für alle, die für den Zeitraum ein Ticket gebucht haben, ist die Zugbindung aufgehoben. Es gibt einen stark reduzierten Notfahrplan. Die Bauernproteste gehen in eine weitere Runde. Um 9 Uhr versammeln sich ungefähr 1.000 Landwirte auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim. Von dort aus wollen sie ins Regierungsviertel fahren, wo Reden von Landwirten und Politikern geplant sind. Vor dem Arbeitsgericht Mainz wird heute eine Güteverhandlung zwischen dem Fußballer Anwar El Ghazi und dem 1. FSV Mainz 05 stattfinden. Der Bundesligist hatte El Ghazi wegen wiederholter propalästinensischer Instagram-Beiträge fristlos gekündigt.