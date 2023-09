Fahrplanwechsel: Nachtzug nach Berlin, ICE nach Rügen

Der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn im Dezember bringt auch für Rheinland-Pfalz einige Neuerungen. Unverändert bleibt die Unpünktlichkeit. Die Preise werden sich wohl erhöhen.

Der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn am 10. Dezember bringt auch für Bahnreisende in Rheinland-Pfalz viel Neues. So wird es ab März 2024 einen ICE-Sprinter von Saarbrücken über Kaiserslautern, Mannheim, Darmstadt und Frankfurt nach Berlin geben - samstags und sonntags umsteigefrei weiter über die Uckermark, Greifswald und Stralsund bis nach Rügen (Ostseebad Binz). Abfahrtszeit in Saarbrücken ist um 6:28 Uhr, Ankunft im Ostseebad Binz um 17:00 Uhr. In die Gegenrichtung fährt der Zug nach Angaben der Bahn am Wochenende vom Ostseebad Binz (10:56 Uhr) nur bis Frankfurt (18:56 Uhr).

Neu ist auch eine Nachtzugverbindung von Koblenz und Mainz nach Berlin oder Salzburg. Der Nachtzug fährt beispielsweise um 23:25 Uhr ab Koblenz und 0:36 Uhr ab Mainz in Richtung Berlin (Ankunft 9:16 Uhr) und Salzburg (Ankunft 7:26 Uhr). "Diese Verbindungen werden anfangs dreimal die Woche, ab Herbst 2024 dann täglich fahren", teilte die Bahn am Freitag mit. Auch von und nach Zürich gebe es weiterhin Nachtzugverbindungen aus dem Mittelrheintal.

Mehr ICE-Züge im Mittelrheintal

Auf der Mittelrheinstrecke werden laut Bahn insgesamt mehr ICE-Züge unterwegs sein, unter anderem, weil Intercity-Verbindungen ersetzt werden. Pro Tag und Richtung fahren demnach auf der Strecke zwischen Stuttgart und Köln ein bis zwei ICE-Züge statt IC-Züge.

Bundesweit will die Bahn ihr Fernverkehrs-Angebot vor allem auf den Strecken zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie zwischen Berlin und München aufstocken.

Weiter unpünktlich und vermutlich teurer

An der chronischen Unzuverlässigkeit im Fernverkehr wird sich aber erst einmal nichts ändern. "Auch 2024 werden wir unsere Fahrgäste um etwas mehr Geduld bitten müssen, als ihnen und uns lieb ist", sagte der für den Fernverkehr verantwortliche Bahnvorstand Michael Peterson. "Aber wir werden im kommenden Jahr mit der Generalsanierung des Schienennetzes beginnen." Das bedeute Schritt für Schritt Verbesserungen auf der überlasteten Infrastruktur. Mit einer höheren Verlässlichkeit könne allerdings erst ab 2025 gerechnet werden.

Die Riedbahn von Frankfurt über Biblis nach Mannheim wird von Mitte Juli kommenden Jahres bis in den Dezember hinein komplett gesperrt und saniert. Das hat erhebliche Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz.

Der Fahrplanwechsel im Dezember bringt voraussichtlich auch höhere Preise im Fernverkehr für die Fahrgäste mit sich. "Natürlich müssen auch wir angesichts der allgemeinen Preisentwicklung über unsere Fahrpreise nachdenken", sagte Bahnvorstand Peterson. "Wir werden die Fahrgäste dazu im Oktober rechtzeitig informieren."