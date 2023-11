Bahn-Behinderungen zwischen Koblenz und Frankfurt

Ab Freitagabend kommt es für längere Zeit auf der Bahnstrecke zwischen Koblenz und Frankfurt zu Behinderungen. Die Deutsche Bahn modernisiert Gleise, Weichen und Signale.

Bis Ende November werden Fernverkehrszüge zwischen Mainz und Koblenz über die rechte Rheinseite umgeleitet. Die Züge halten deshalb nicht in Bingen und brauchen auch 15 Minuten länger. Wer auf der Strecke mit der Regionalbahn unterwegs ist, muss in Boppard in einen Ersatzbusse umsteigen. Rund um Budenheim, Uhlerborn und in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs erneuert die Bahn außerdem Gleise und Weichen. Viele der Bauarbeiten würden aber nachts erledigt oder wenn sowieso nicht so viele Züge unterwegs seien, sagte eine Sprecherin. Leute, die in der kommenden Zeit eine Bahnfahrt planen, sollten aber unbedingt trotzdem vorher in die App schauen oder sich am Schalter informieren.