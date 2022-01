Limburger Bischof Bätzing kritisiert Benedikt XVI.

Die katholische Kirche hat nach den Worten des Limburger Bischofs Georg Bätzing auch unter treuen Anhängern massiv an Vertrauen eingebüßt. Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskandal sieht er ein "desaströses Verhalten" auch von Spitzen der Kirche.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sagte am Freitagabend vor den Teilnehmern eines Gottesdienstes in Trier: "Auf vielen von Ihnen lastet diese Situation ungeheuerlich." Bätzing sprach von einem "desaströsen Verhalten" und erwähnte in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch den emeritierten Papst Benedikt XVI. "Vertuscht, verdeckt wurde lange genug", so der Limburger Bischof mit Blick auf das Münchner Gutachten zum Missbrauch im dortigen Erzbistum.

Bätzing: "Ich schäme mich auch"

Längst habe die Krise auch ihn erreicht, sagte Bätzing weiter. "Viele sagen mir: Ich muss mich doch rechtfertigen in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meinem Verwandtenkreis, dass ich noch zu diesem Verein gehöre." Angesichts dessen, was die Münchner Studie zutage gefördert habe, müsse er eingestehen: "Manchmal schäme ich mich auch, dass wir eine solche Vergangenheit gehabt haben."

Bätzing erklärte: "Jetzt ist die Zeit der Wahrheit." Denn nur sie werde möglicherweise auch neues Vertrauen für die Kirche schaffen. Den Teilnehmern des Gottesdienstes rief Bätzing zu: "Verlieren Sie nicht den Mut."

Das am Donnerstag vorgestellte Gutachten bescheinigt mehreren Münchner Erzbischöfen und weiteren Angehörigen der Bistumsleitung Führungsversagen im Umgang mit Missbrauchstätern sowie fehlende Sorge für die Geschädigten. Die Studie erhebt in diesem Zusammenhang auch Vorwürfe gegen Joseph Ratzinger, den späteren Papst Benedikt XVI., der von 1977-1982 dem Erzbistum München-Freising vorstand.

Von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern sprechen die Gutachter, sie gehen aber von einem deutlich größeren Dunkelfeld aus.