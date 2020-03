Die Kirchen sehen sich in der Corona-Krise mit einer beispiellosen Situation konfrontiert: Erstmals in der Geschichte gilt ein Gottesdienstverbot - auch an Ostern. Die katholische Kirche will dem Problem mit Kreativität begegnen.

Ein Osterfest ohne Gottesdienste - viele Gläubige und die Kirche stellt das vor eine Herausforderung. Dennoch versprach der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing: "Ostern findet statt!" Man werde es zwar nicht in gewohnter Weise feiern können, aber auch über die modernen Medien viele Gottesdienste anbieten können. Gottesdienstübertragungen im Netz Alternativangebote reichten von Gottesdienstübertragungen bis zu Ideen für Gebetszeiten in der Familie, sagte der Limburger Bischof zum Osterfest. "Ich bin ganz zuversichtlich, der Funke der Freude wird auch so überspringen." Zumindest spürten jetzt viele Christen, dass ihnen der Gottesdienst doch fehle. "Was bislang selbstverständlich und in diesem Sinne auch irgendwie 'gewöhnlich' war, wird jetzt sehr kostbar," ergänzt der Bischof. So kennt man es eigentlich: Die Katholiken zünden als Brauch in der Osternacht feierlich die Osterkerze an. Zur Zeit gilt allerdings ein Gottesdienstverbot wegen der Corona-Krise. picture-alliance / Reportdienste Benedikt Spether Kirche als Orientierung in der Corona-Krise Die Kirche erfahre in der Corona-Situation, dass ihre geistlichen Angebote zur Orientierung sehr nachgefragt würden. "Wir werden gebraucht", sagte Bätzing. "Deshalb werden wir uns auch ganz sicher nicht aus dem öffentlichen Raum zurückziehen." Dauer 1:35 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Seelsorge in Zeiten von Corona Gottesdienste können in Zeiten von Corona nicht stattfinden. Um dennoch Halt bieten zu können, übertragen Pfarrer Messen übers Internet. Besonders gefragt ist derzeit die Telefonseelsorge. Video herunterladen (3,8 MB | MP4) Bätzing war Anfang dieses Monats an die Spitze der Deutschen Bischofskonferenz gewählt worden. Er ist in dieser Funktion Nachfolger des Münchner Kardinals Reinhard Marx. Dauer 2:16 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Bischofskonferenz: Bätzing folgt auf Marx Der Limburger Bischof Georg Bätzing ist in Mainz zum neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt worden. Er löst den Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx, ab. Marx gibt das Amt aus Altersgründen ab. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)