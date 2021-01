per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler (SPD) wird sich am Nachmittag zum Stand der Corona-Impfungen im Land äußern. Zuletzt hatten Lieferengpässe den Zeitplan der Regierung durcheinandergewirbelt.

In Rheinland-Pfalz wurden laut Robert-Koch-Institut bislang 106.951 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt (Stand: Donnerstag, 10 Uhr). Unter diesen waren 104.589 Erst- und 2.362 Zweitimpfungen. Das entspricht einer Impfquote von 2,6 Prozent der Bevölkerung. Damit liegt das Bundesland nur hinter Spitzenreiter Mecklenburg-Vorpommern (2,8 Prozent) und gleichauf mit Schleswig-Holstein.

Trotz dieser vergleichsweise guten Zahlen läuft die Impfkampagne in Rheinland-Pfalz nicht nach dem Plan der Landesregierung. Hauptgrund ist, dass die derzeitigen Hauptlieferanten von Impfdosen - die Partner Biontech und Pfizer - ihre Zusagen nicht einhalten können.

Zehntausende Impftermine verschoben

So erfuhr das Land am Dienstag, dass es bis Mitte Februar 30.000 Impfdosen weniger erhalten werde als angekündigt. Hintergrund sind Umbauarbeiten im belgischen Pfizer-Werk. Die Folge: 30.000 Erstimpfungen, die ab der kommenden Woche in Impfzentren stattfinden sollten, wurden verschoben.

Zweitimpfungen sollen nach Angaben des Landes aber stattfinden - wenngleich diese nun erst vier statt drei Wochen nach der Erstimpfungen vorgesehen seien. Außerdem erhielten Über-80-Jährige in Alten- und Pflegeheimen weiter Erstimpfungen. Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm (SPD) begründete dies damit, dass es sich bei den Bewohnern um eine "besonders zu schützende Personengruppe" handele. Wilhelm und Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler wollen sich heute um 14 Uhr der Presse stellen.