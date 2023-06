Bäderallianz stellt Zukunftsideen vor

Sanierungsstau und Personalmangel nicht nur in den Schwimmbädern in Rheinland-Pfalz. Am Montag tagte dazu in Berlin die Bäderallianz - ein Zusammenschluss verschiedener Schwimmbad-Interessenverbünde. Die Allianz stellte ihre Zukunftsideen für Schwimmbäder vor. Deren Sprecher Christian Kuhn gibt eine Einschätzung der Lage.