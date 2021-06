per Mail teilen

Das Bäckerhandwerk sucht Nachwuchs. Seit Jahren ist die Zahl der Auszubildenden rückläufig, Stellen bleiben unbesetzt. Um den Abwärtstrend aufzuhalten, muss die Branche neue Wege gehen. Eine Bäckerei in Speyer macht vor, wie es gehen kann.

Wenn Tamara Waidele die Arbeit in der Backstube verteilt, geht das recht einfach. Schichtarbeit gibt es in ihrem Betrieb nämlich nicht, nicht einmal Nachtarbeit, wie vielerorts üblich. Die 34-Jährige erklärt: "Im Prinzip fangen wir morgens alle fast zur selben Zeit an. Einige kommen um 6, manche erst um 7 oder 8 Uhr. Wir sind alle ausgeruht und können bei Tageslicht arbeiten."

Ungewöhnliche Arbeitszeiten

Zusammen mit ihrem Freund Sebastian Däuwel führt sie einen Backbetrieb in Speyer, der sich "Die Brotpuristen" nennt. Beide sind Seiteneinsteiger, vor fünf Jahren hat Sebastian Däuwel das Unternehmen gegründet, Tamara kam ein gutes Jahr später dazu. Die Vision der beiden: gutes Brot backen zu guten Arbeitszeiten.

Während Sebastian Däuwel mit einem Thermometer die Temperatur des Teigs misst, erzählt er: "Wir wollten einen ganz normalen Alltag. Wir müssen hier nicht nachts stehen und etwas machen, was dem Biorhythmus nicht gut tut." Mit ihren 15 Angestellten geht das Paar einen ungewöhnlichen Weg: Die Backstube öffnet erst um 6 Uhr, der Verkaufsbereich nebenan um 14 Uhr 30.

Der Name ist Programm: In der Bäckerei "Die Brotpuristen" in Speyer dreht sich alles ums Brot. SWR

Große Qualität, kleines Sortiment

Sebastian Däuwel füllt Sauerteig in den Kessel. Stolz zeigt er auf den Teig und sagt: "Das ist im Prinzip das Herzstück all unserer Brote - die selbstgezüchteten Sauerteige. Die geben dem Brot Aroma, Charakter, sorgen für die Frischhaltung und sorgen auch dafür, dass das Brot besser verdaulich und bekömmlich ist."

Im Betrieb wird nur Brot gebacken, keine Brötchen, nichts Süßes. Große Qualität, kleines Sortiment: Sebastian Däuwels Mitarbeiter Luca Truisi erklärt, dass es darum überhaupt keinen Grund gäbe, die Bäckerei schon morgens zu öffnen: "Wir bieten ja kein Frühstück an, wie die klassischen Bäcker, mit Brötchen und Fleischkäse und Kaffee to go. Das machen wir ja alles nicht."

Kontakt zu den Kunden und neue Mitarbeiter

Sebastian Däuwel ist in seiner Backstube viel mit dem Handy unterwegs. Er filmt die Kollegen bei der Arbeit und postet die Videos auf Instagram. Über die sozialen Medien hält er Kontakt zur Kundschaft. Das ist gerade bei den ungewöhnlichen Öffnungszeiten besonders wichtig. Inzwischen gibt es viele Stammkunden. Anders als viele Kollegen in der Branche hat der Betrieb in Speyer kein Problem, Mitarbeiter zu finden. Sebastian Däuwel zeigt auf sein Laptop und sagt: "Wenn ich eine Anzeige schalte, schreibe ich mit einem kleinen Aufreißer 'Keinen Bock auf Nachtarbeit? Komm' zu uns!'. Da kriege ich dann schon zahlreiche Bewerbungen, oft auch von Quereinsteigern. Wir haben eigentlich keine Probleme, Mitarbeiter zu kriegen."

Unbesetzte Stellen im Bäckerhandwerk

Bundesweit sieht die Stellenbesetzung im Bäckerhandwerk nicht so rosig aus. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks teilt auf Anfrage von tagesschau.de mit: "Laut den Statistiken des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) blieben 2020 im Bäckerhandwerk bei den Fachverkäufer/innen insgesamt 46,6 Prozent der Stellen und bei den Bäcker/innen 28,4 Prozent der Stellen unbesetzt. Stichtag für die Statistik ist der 30. September, d.h. nur die Ausbildungsverträge werden berücksichtigt, die bis dahin geschlossen wurden." Auch wenn nach dem 30. September sicherlich noch Ausbildungsverträge geschlossen wurden, die Zahlen sprechen für sich. Die Branche hat ein Nachwuchsproblem.

Was gegen den Azubi-Mangel hilft

Gründe für Personalnot

Die rückläufigen Zahlen bei den Auszubildenden führt der Verband auf verschiedene Faktoren zurück, verweist etwa auf einen Trend zu höheren Bildungsabschlüssen, der wiederum stark mit dem Trend zum Studium verbunden sei. Mit einer "Recruiting Kampagne" versuche man, auch im Netz und über die sozialen Medien eine junge Zielgruppe zu erreichen.

Zum Thema Arbeitszeiten sagt der Verband unter anderem: "Was die Vereinbarkeit von Work-Life-Balance und Schichtarbeit anbelangt, steht das Bäckerhandwerk sicherlich wie viele andere Berufszweige vor einer Herausforderung. Fakt ist aber auch: Schichtarbeit lässt sich aus unserer Gesellschaft nicht wegdenken. Ob bei der Polizei, im Krankenhaus oder eben auch im Bäckerhandwerk - in vielen Bereichen wird in Schicht- und Nachtarbeit über die klassischen Tag-Arbeitszeiten hinaus gearbeitet."

Wege in die Zukunft

Sebastian Däuwel glaubt, dass viele Betriebe in der Branche jetzt langsam wachgerüttelt werden und traditionelle Arbeits- und Öffnungszeiten, aber auch Prozesse in der Backstube überdenken: "Man kann sich etwa mit moderner Kältetechnik, mit modernen Backofen, mit der Digitalisierung behelfen, dass man die Backstube so optimieren und steuern kann, dass man nicht schon nachts anfangen muss."

Dem 38-jährigen Unternehmer ist klar, dass nicht alle Bäcker den Weg gehen können und wollen, den er mit seinem Betrieb geht. Aber es gäbe da sicherlich noch viele Spielräume, sagt er. Dieser Einschätzung stimmt auch der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks zu: Es gibt viele betriebliche Leuchttürme, die neue Modelle für sich etablieren und auf die sich die Kunden einstellen können. Dazu gehören sicherlich auch "Die Brotpuristen".