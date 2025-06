Das Frühjahr 2025 war eines der wärmsten und trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ob das die Wasserqualität der Badeseen in RLP beeinflusst hat, klären wir hier:

Am 1. Juni hat in Deutschland die Badesaison offiziell begonnen. Seitdem und gerade in diesen Tagen mit Temperaturen um 30 Grad tummeln sich schon viele Menschen in Schwimmbädern und Badeseen.

Badeseen gibt es in Rheinland-Pfalz 66. Für fast alle, so sagt die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne), gebe es im Moment "grünes Licht". Heißt: Badespaß pur ohne Gesundheitsgefährdung durch verunreinigtes oder belastetes Wasser. Eder beruft sich dabei auf den "Badegewässeratlas ", für den das Landesamt für Umwelt (LfU) verantwortlich ist.

Karte mit Badeseen in Rheinland-Pfalz

Neben den Messergebnissen zur Wasserqualität, die durch Proben sowohl vor als auch während der Badesaison erzielt werden, enthält der Badegewässeratlas auch Informationen zu Liegemöglichkeiten, sanitären Anlagen und Gastronomie an den Seen.

EU-weite Qualitätskontrolle der Badeseen Die EU-Badegewässer werden in vier Kategorien (ausgezeichnet, gut, ausreichend, mangelhaft) eingestuft. Vor und während der Badesaison werden die EU-Badegewässer jedes Jahr von den Gesundheitsämtern der Kreisverwaltungen und dem Landesamt für Umwelt (LfU) untersucht. Die Überwachung der Gewässer erfolgt durch Besichtigungen, Probenahmen und Analysen der Proben. In Ausnahmesituationen und bei unerwartet hohen Einzelwerten der mikrobiologischen Parameter werden Maßnahmen, wie etwa ein befristetes Badeverbot, erlassen. Zusätzlich zu den Keimbelastungen kontrolliert das LfU die Badegewässer auf Algenblüten. Insbesondere Cyanobakterien (Blaualgen ) stehen hierbei im Fokus, da sie beispielsweise Hautreizungen oder Durchfall auslösen können. Gewässer mit einem großen Potenzial für das Auftreten von Blaualgenblüten werden regelmäßig vom LfU untersucht, um Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen.

Fast alle Badegewässer in Rheinland-Pfalz halten die aktuellen mikrobiologischen EU-Grenzwerte ein. Auf Grundlage von Werten der vergangenen vier Jahre sind bis auf ein Badegewässer alle anderen Badeseen mit "Ausgezeichnet" und "Gut" bewertet worden. Lediglich der Germersheimer See wurde mit "Ausreichend" eingestuft. In diesem Jahr zum ersten Mal in die EU-Bewertung aufgenommen wurde der Triolago-Riol bei Trier, der mit "Ausgezeichnet" klassifiziert wurde.

Zu den offiziellen Badeseen in Rheinland-Pfalz zählen zahlreiche kleinere Stehgewässer, aber auch der 331 Hektar große Laacher See. Weiträumige Naherholungsgebiete mit mehreren Baggerseen befinden sich entlang des Rheins.

Umweltministerin Eder ruft zu Achtsamkeit auf

Um die Wasserqualität zu bewahren, sollten Fische oder Wasservögel nicht gefüttert werden, appelliert Umweltministerin Katrin Eder (Grüne). Auch an die Regeln der Betreiber der Badegewässer solle man sich halten. Mit fließenden Gewässern, wie Flüssen oder Bächen, sollte man wegen der Strömungen lieber vorsichtig sein. Aber in Rheinland-Pfalz sei ohnehin kein Fluss oder größerer Bach als Badegewässer ausgewiesen. Wer unbeschwert baden will, solle in einen der untersuchten Badeseen springen.