Badeseen im Land haben gute Qualität

In Badeseen in Rheinland-Pfalz kann auch in diesem Jahr ohne Bedenken geschwommen werden. Das geht aus den Messwerten hervor, die Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) am Freitag vorgestellt hat. In der vergangenen Badesaison haben die 65 Badeseen im Land, die auch von der EU bewertet werden, alle hygienischen Anforderungen erfüllt. 60 wurden mit "ausgezeichnet" bewertet, fünf mit "gut". Das heißt, in ihnen wurden keine größeren Mengen an Keimen oder andere Verunreinigungen gefunden. Dem Badevergnügen, so Eder, stehe bei den steigenden Temperaturen also nichts mehr im Weg. Anders sei die Lage an Flüssen, denn diese seien in Rheinland-Pfalz nicht als Badegewässer ausgewiesen. Dort sei deshalb nicht nur das Infektionsrisiko höher, sondern es gebe auch zusätzliche Gefahren durch Schiffsverkehr und zum Teil starke Strömungen.