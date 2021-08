Auch in diesem Sommer sind viele Volksfeste wegen Corona ausgefallen - nicht so das Backfischfest in Worms. Am Samstagnachmittag hat es begonnen, allerdings unter strengen Auflagen. Nur Kinder dürfen ohne Maske fahren, alle anderen müssen sie auf dem gesamten Festgelände auflassen. Außer zum Essen natürlich. Bis zu 5.000 Menschen dürfen, dank einer Sondergenehmigung des Landes, gleichzeitig auf das Fest.