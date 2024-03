Azubi-Speedating auf Schlittschuhen gegen den Nachwuchsmangel

per Mail teilen

Früher konnten sich Firmen die Auszubildenden unter vielen Bewerbern aussuchen. Heute ist es andersrum: Die Unternehmen müssen sich bei jungen Leuten regelrecht bewerben. Und dafür lassen sie sich so einiges einfallen. In Neuwied wurde ein Speed-Dating in der Eishalle veranstaltet. Unternehmen präsentierten sich neben dem Eis, auf dem die Schüler und Schülerinnen Spaß hatten.