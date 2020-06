Opel steigert Betriebsgewinn - kürzbar bei 00:37 (für SWR1 RP)

// kürzbar bei 00:37 Der Autobauer Opel hat im vergangenen Jahr seinen Betriebsgewinn gesteigert. Der Konzern verdiente 1,1 Milliarden Euro, das gab der französische Mutterkonzern PSA bekannt. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Tobias Frey... Im Vergleich zu 2018 konnte Opel den Betriebsgewinn um mehr als 240 Millionen Euro steigern. PSA-Chef Carlos Tavares bedankte sich deshalb auch am Morgen bei den Opel-Mitarbeitern. „Ihr habt den Turn-Around geschafft und darüber freue ich mich“, sagte er bei der Pressekonferenz. Opel gehört seit Sommer 2017 zum französischen PSA-Konzern und bekam damals einen harten Sparkurs verordnet. Deshalb mussten auch viele Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall waren Ende vergangenen Jahres rund 15-tausend Menschen an den deutschen Standorten Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach beschäftigt. Das waren gut 4-tausend Mitarbeiter weniger als bei der Übernahme im Jahr 2017. Der Autobauer schaut positiv in die Zukunft: Opel ist im vergangenen Jahr wieder in den russischen Markt eingestiegen, außerdem plant der Autobauer eine Expansion nach Japan, Ecuador und Kolumbien. In Kaiserslautern wird eine Batteriezellenfabrik gebaut, dadurch sollen 2-tausend neue Jobs entstehen. Tobias Frey – SWR Wirtschaftsredaktion