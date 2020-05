MoE: Combat 18 hatte Sektion in RLP - Sperrfrist 5:00

Sperrrist Freitag, 21.2, 5:00 In Rheinland-Pfalz hat es eine eigene regionale Sektion des verbotenen rechtsextremen Netzwerks „Combat 18“ gegeben. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung an die Linken-Bundestagsabgeordnete Werner hervor, die dem SWR exklusiv vorliegt. „Combat 18 Rheinland-Pfalz“ – so nannte sich die rheinland-pfälzische Sektion. Nach Angaben der Bundesregierung traf sie sich regelmäßig zu internen Treffen. Außerdem, so die Bundesregierung, sei ein Mann aus dem Raum Trier ein wesentlicher Akteur von Combat 18 Deutschland gewesen. Er habe etwa an der Organisation von Rechtsrockkonzerten mitgewirkt. Das rheinland-pfälzische Innenministerium gab gegenüber dem SWR keine Details zu „Combat 18 Rheinland-Pfalz“ bekannt, bestätigte aber, dass das Netzwerk im Land aktiv gewesen sei. Die Bundestagsabgeordnete Werner von den Linken forderte die Landesregierung auf, schnell und umfassend über diese Gruppe zu informieren. Das rechtsextreme Netzwerk „Combat 18“ war vor einem Monat verboten worden. Deren Akteure gelten als militant. Philipp Reichert, Trier