Das Fraktions-Ausschluss-Verfahren gegen die FDP-Landtagsabgeordnete Lerch geht heute weiter. Die Fraktion wirft der 64-jährigen unkollegiales Verhalten vor. Sie hat heute die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. - Die anderen sechs Abgeordneten der FDP-Fraktion legen der Ingelheimerin unter anderem zur Last, sie sei vor wichtigen Abstimmungen im Landtag unentschuldigt gegangen. Außerdem habe sie die gemeinsam mit SPD und Grünen getragene Landesregierung mehrfach zu Unrecht kritisiert: unter anderem hatte Lerch öffentlich infrage gestellt, ob die Schulaufsicht Fälle von sexuellem Missbrauch konsequent genug verfolge. Nachdem Lerch heute zu den Vorwürfen Stellung nehmen kann, wird in der kommenden Woche über ihren Ausschluss abgestimmt. Ob sie dagegen vor dem rheinland-pfälzischen Verfassungsgericht klagen würde, ließ Lerch bisher offen. An der rheinland-pfälzischen FDP-Basis und innerhalb der Landtagsopposition aus CDU und AfD gibt es Kritik am Umgang mit der 64-Jährigen: viele empfinden den geplanten Rauswurf Lerchs als unfair und zu hart. - Frederik Merx, SWR-Redaktion Landespolitik