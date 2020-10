Tobias Frey aus der SWR-Wirtschaftsredaktion, wo gibt es denn in Rheinland-Pfalz Empfangsprobleme? Vor allem im Süden und im Nordwesten von Rheinland-Pfalz gibt es immer noch sehr viele Funklöcher. Gerade der Pfälzerwald ist auf der Funkloch-Karte der Bundesnetzagentur sehr fleckig, das heißt, da ist die Mobilfunkversorgung extrem schlecht. So rund um Bad Bergzabern, östlich auch von Neustadt an der Weinstraße oder auch in der Nähe von Trippstadt gibt es viele Funklöcher. Auch im Bitburger Land heißt es ziemlich häufig, der Empfang ist nicht besonders gut, zum Beispiel rund um Bitburg, Mettendorf oder Neuerburg. Es sind aber nicht nur kleine Gemeinden, die Probleme mit dem Mobilfunknetz haben. Es kommt auch sehr häufig vor, dass man in der Nähe von größeren Städten keinen guten Empfang hat. Auf der Funkloch-Karte sind zum Beispiel auch nicht weit von Bad Kreuznach, Mainz oder Trier dunkle Flecken eingezeichnet, das heißt, auch hier haben wir nicht durchgängig Empfang. Wie viele Masten bräuchte es denn in Rheinland-Pfalz? Das bislang echt noch unklar, das muss erst mal genau analysiert und dazu ist ja auch noch unklar, wie viele von diesen 5-tausend Masten Rheinland-Pfalz überhaupt bekommen könnte. Denn auch in anderen Bundesländern ist die Mobilfunkversorgung häufig nicht gut. Das große Problem ist eben, dass die bisherigen Funkmasten eher in der Nähe von größeren Städten aufgestellt werden und weniger auf dem Land. Und deshalb täuscht ja auch die Statistik so ein bisschen, wenn die Landesregierung sagt, bis Ende des Jahres werden 97 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz einen guten Mobilfunkempfang haben. Auch an Autobahnen und ICE-Trassen sei die Versorgung laut Landesregierung schon sehr gut. Es gibt aber eben viele Funklöcher an Landstraßen, an Wald- und Wiesenflächen und da braucht es die neuen Funkmasten. Ich denke, es müssen jetzt nicht einmal einige hundert sein, um die Versorgung zu verbessern. Es braucht eine gute Planung und die Masten müssen dort aufgestellt werden, wo der Empfang extrem schlecht ist.