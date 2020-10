per Mail teilen

Der französische Opel-Mutterkonzern PSA und der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler haben Gespräche über eine Fusion bestätigt. Text: Die beiden Autobauer haben am morgen in fast gleichlautenden knappen Stellungnahmen die Fusionsgespräche bestätigt. Ziel sei es, so PSA, einen der weltweit führenden Konzerne im Automobilsektor zu schaffen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Nach Informationen des Wall Street Journal, das gestern als erster über die Pläne berichtet hatte, werde ein Zusammenschluss unter Gleichen durch einen Aktientausch angestrebt. Der französische PSA-Konzern führt die Marken Peugeot und Citroen. Vor zwei Jahren haben die Franzosen den deutschen Traditionskonzern Opel übernommen. Der italienisch-amerikanische Konzern Fiat Chrysler vereint unter seinem Dach unter anderem auch die Marken Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Dodge und Jeep. Durch den Zusammenschluss würde mit neun Millionen verkauften Autos und einem Umsatz von knapp 200 Milliarden Euro pr