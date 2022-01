Christine Knoth arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Christine Knoth ist Autorin bei SWR Aktuell in Rheinland-Pfalz SWR Christine Knoth ist Autorin bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Als Nachrichtenredakteurin liegt ihr Fokus darauf, immer die aktuellsten News in Web, App und auf den Social Media-Plattformen zu verbreiten. Sie ist Instagram Key-Userin und übernimmt auch insgesamt Verantwortung für die Drittplattformen von SWR Aktuell. Seit Januar 2020 ist sie beim Südwestrundfunk tätig. #Heimatliebe Ich bin im Donnersbergkreis geboren und wohne seit Kurzem auch wieder dort - nach fast 10 Jahren in der Großstadt. Hätte mir jemand noch vor ein paar Jahren gesagt, dass ich bald wieder hier bin, wäre meine Antwort gewesen: "Auf'm Dorf?! Niemals!" Mittlerweile kann ich mir gar nichts Schöneres mehr vorstellen und bin happy Landei. #Motivation ... habe ich 24/7. Das ist das Schöne, wenn man einen Job hat, den man liebt. #SocialMedia ... benutze ich privat seit ich denken kann. ICQ, Myspace, SchülerVZ, WKW - ich hatte alles. Entsprechend gerne berichte ich auf unseren Drittplattformen Instagram, Facebook und Twitter und denke in 9x16. SWR Aktuell auf Social Media Du suchst Nachrichten aus Deiner Region? Jetzt SWR Aktuell folgen und nichts mehr verpassen: Instagram, Facebook, Twitter. #Topthema Ich bin seit Januar 2020 beim SWR - zwei Monate später begann die Corona-Pandemie. Seitdem widme ich (unfreiwillig) dem Thema Corona die meiste Aufmerksamkeit: Corona-Regeln, Corona-Impfung, Corona-Varianten,... es hört nicht auf. #Einflüsse Außerhalb der Corona-Pandemie waren für mich journalistisch prägend besonders die Amokfahrt in Trier und die Flutkatastrophe im Ahrtal - die bislang herausforderndsten Tage meiner Karriere. Die Mischung aus Fassungslosigkeit und Entsetzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Wunsch, trotzdem rund um die Uhr Höchstleistung bei der Berichterstattung zu geben, war definitiv eine Challenge. #Lieblingsstory Den einen unvergesslichen Moment bei einem Interview oder einer Story... hatte ich bislang nicht. Ich glaube, es ist viel mehr das große Ganze, das mir Freude bereitet. Ich habe schon so viele Themen recherchiert, bei denen ich anfangs dachte: "Naja", im Laufe der Recherche dann aber jedes Mal gemerkt habe: "Wie spannend, wenn man sich darauf einlässt!" Das ist es, was ich an der Arbeit als Journalistin liebe: Ich weiß heute noch nicht, welches Thema mich morgen überraschend begeistert - und ich lerne jeden Tag dazu.