Carolin Wollschied ist Social Media- und Online-Redakteurin bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Ihre ersten journalistischen Erfahrungen hat sie als Werkstudentin in der "heute"-Redaktion im ZDF gesammelt. Dann folgte ein Master in Journalismus. Neben dem Studium hat sie als Junior-Redakteurin bei der FAZ in der Politikredaktion und bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz als Online-Redakteurin gearbeitet. Dann kam ein anderthalb Jahre langer Ausflug ins SWR Volonatariat mit Stationen unter anderem bei ARD Aktuell, funk und dem Distributionsmanagement. Als Volontärin hat sie das Instagram-Format "Muss das so" mitentwickelt. Im April 2021 dann die Rückkehr zur SWR Aktuell Redaktion.