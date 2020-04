per Mail teilen

Eine Gruppe junger Leute hat in der Nacht die Mainzer Polizei beschäftigt. Zunächst meldeten Anwohner in Nieder-Olm ein illegales Straßenrennen und kurze Zeit später Schüsse auf einem Supermarktparkplatz. Aufgrund von weiteren Hinweisen und unter Einsatz diverser Streifenwagen konnten in der Innenstadt drei Autos angehalten werden, die mit beiden Meldungen im Zusammenhang stehen sollten. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten eine Schreckschusspistole, 40 Schuss Monition und Drogen sicher. Außerdem war bei einem Fahrzeug die Versicherung abgelaufen und die Insassen müssen sich dazu wegen Verstoß gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung verantworten.