Die Polizei im baden-württembergischen Heilbronn hat eine Diebesbande geschnappt, die bundesweit komfortable Funk-Öffnungssysteme ausgenutzt hat, um mindestens 27 Autos im Wert von rund 1,4 Millionen Euro zu knacken und zu stehlen - auch in Rheinland-Pfalz. Auf die Spur der siebenköpfigen Bande aus Polen kamen die Ermittler nach monatelanger Suche. Mehrere Männer konnten sie auch auf frischer Tat ertappen, so die Polizei am Mittwoch. Die Autos wurden zwischen März und November 2019 gestohlen.