Klimaaktivisten und Grüne fordern die autofreie Innenstadt. Ein Verkehrsplaner der TU Kaiserslautern erklärt, was dafür getan werden müsste - und warum es ein jahrzehntelanger Prozess wäre.

Man stelle sich vor: Keine parkenden Autos, keine Ampeln, der Platz gehört spielenden Kindern, bummelnden Leuten. Gute Luft statt Abgase - und das in der gesamten Innenstadt. Aber wie wird der Traum von der autofreien Innenstadt wahr? Wilko Manz, Leiter des Instituts für Mobilität und Verkehr der Technischen Universität Kaiserslautern, weiß schon mal, wie er nicht wahr wird: "Wer die Innenstädte für Autos total attraktiv macht, braucht nicht zu jammern", sagt er. Der erste Schritt sei, es den Autos in der Stadt schwer zu machen.

Die Stadt für Autos unattraktiv machen

Mittel wären: Einbahnstraßen, Staus provozieren, Parkplätze aus der Stadt verbannen. Aber: "Natürlich haben Eigentümer ein Recht darauf, dass Autofahrer zu ihren Parkhäusern gelangen", sagt Manz. Dasselbe gelte für Parkplätze, die nicht der Stadt gehören, sondern zum Beispiel einem Supermarkt. Auch Anwohnern könne man das Autofahren nicht verbieten, genauso wenig dem Lieferverkehr, dem Müllauto oder dem Krankenwagen. Ganz autofrei geht also nicht.

Und durchdacht muss es sein: "Das Schlimmste, was man machen kann, ist, einen kostenlosen Parkplatz mitten in der Stadt anzubieten", warnt der Professor. Denn dann probiere jeder Autofahrer aus, dahin zu fahren und ein Plätzchen zu ergattern. "Nicht mal der Versuch, in die Innenstadt zu fahren, darf sich lohnen", sagt er. Natürlich mute man den Leuten dann lange Fußwege zu - das heißt, für gehbehinderte Menschen müssten wiederum Ausnahmen geschaffen werden.

Der Domvorplatz in Speyer: "Das sieht einfach nicht so aus, als solle man da mit dem Auto durch." SWR SWR/Telepool -

Aber bevor man zu so strengen Maßnahmen greife, gebe es auch noch sanftere, um den Verkehr langsam weniger werden zu lassen. Manz nennt als Beispiel den Domplatz in Speyer. Der ist ein sogenannter "Shared Space": Der freie Platz ohne Fahrbahnmarkierung wird von Autos, Fahrrädern und Fußgängern genutzt. "Da fährt man automatisch nicht gerne durch“, beobachtet Manz. "Es sieht einfach nicht so aus, als solle man da mit dem Auto durch fahren."

Wenn man Straßen mit einer besonderen Pflastergestaltung, Bänken und Pflanzen ausstatte, verringere sich die Verkehrsmenge. "Da spielt dann das soziale Gewissen eine Rolle", sagt Manz. Auch Einbahnstraßen und Tempo-20-Zonen könnten Teil eines solchen ausgeklügelten Systems sein, das Autofahrern suggeriere: Es hat keinen Sinn, hier lang zufahren. Auch eine City-Maut einzuführen, ist eine Möglichkeit: In London kostet es zehn Pfund, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren - das sind knapp zwölf Euro.

Vielleicht am nähesten dran an einer autofreien Innenstadt ist in Rheinland-Pfalz Trier. dpa Bildfunk Picture Alliance

Schöne Fußgängerwege und Fahrradparkhäuser

Ist die Innenstadt erstmal für den Autoverkehr unattraktiv, müssten natürlich andere Angebote attraktiv werden. "Zusätzliche Buslinien, Schienenverkehr, Radwege, Abstellmöglichkeiten, auch für hochpreisige Elektrofahrräder", nennt Manz. Auch die Aufenthaltsqualität für Fußgänger müsse gegeben sein – niemand läuft gerne auf grauen, langweiligen Wegen ohne Sitzmöglichkeiten.

Neu gebaute Wohnquartiere könnten direkt so angelegt werden, dass sie den Besitz eines Privat-Pkw ausschließen. Manz nennt da das Zollhafenquartier in Mainz: "Es lockt der Rheinblick, aber das Quartier ist nicht mit dem Auto erschließbar." Auch Carsharing sei eine Möglichkeit, die Leute zu neuen Gewohnheiten zu bringen. "Steht das Auto nicht direkt vor der Tür, das Fahrrad aber schon, ändert sich das Mobilitätsverhalten", sagt Manz.

Von den rund 100.000 Menschen, die in Ludwigshafen arbeiten, pendeln laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit fast 70 Prozent ein - so viele wie in keiner anderen Stadt in Rheinland-Pfalz. dpa Bildfunk Picture Alliance

Doch bei allen Ideen: Es gibt dann immer noch den Verkehr vor der Stadt. "Wenn der Gürtel um die Stadt zugestaut ist, ist wenig gewonnen", sagt Manz. Da müsse ein System aus Park-and-Ride-Möglichkeiten her. Gerade in Kaiserslautern, wo er lehrt, sei das Umland mit Bus und Bahn teils sehr schlecht zu erreichen. Irgendwo müssen die Pendler hin.

In den letzten 70 Jahren habe nun mal jeder auf das Auto gesetzt. "Der Aktionsradius der Leute ist groß, sie sind es so gewohnt und leben danach", sagt Manz. "Das ist schwierig, wieder zurückzudrehen." Gerade Rheinland-Pfalz sei geprägt vom ländlichen Raum. "Für Menschen im urbanen Raum könnte es noch attraktiv sein, im nahen Umfeld zu bleiben“, sagt Manz. "Aber im suburbanen Raum geht das Licht ohne Autos aus." Denn nicht alle Gegenden sind gut mit Bus und Bahn zu erschließen. Ganz verschwinden wird das Auto, auch wenn es dann vielleicht das Elektroauto ist, also nicht so schnell.

"Es ist ein langer Transformationsprozess" Wilko Manz, Leiter des Instituts für Mobilität und Verkehr der Technischen Universität Kaiserslautern

Aber es gilt zu reduzieren: 3,2 Milliarden Kilometer werden am Tag in Deutschland mit dem Auto zurückgelegt. Das sind 40 Kilometer pro Person. Diese Zahl müsse reduziert werden, wenn man die Emissionen senken will - denn so viel Ökostrom für Elektroautos kann man gar nicht produzieren. "Wir haben uns da etwas angewöhnt, das viele nicht mehr so hinnehmen wollen", sagt Manz mit Blick auf die Klimaproteste.

Es seien Prozesse, bei denen man alle mitnehmen müsse und die deshalb lange dauern. Jeder muss Zeit haben, sich darauf einzustellen: Ein Matratzengeschäft in der Innenstadt, das mit dem Auto nicht angefahren werden kann, muss umziehen und so weiter. "Wenn in zehn Jahren die verkehrsberuhigten Bereiche in der Stadt größer sein sollen, müssen wir jetzt damit anfangen", meint der Verkehrsplaner.

Einige Städte in Europa haben die Autos - zumindest teilweise - schon verbannt. Am konsequentesten ist da die nordspanische Stadt Pontevedra, hier im Video.