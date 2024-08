per Mail teilen

Eine 80 Jahre alte Frau ist mit ihrem Auto in den Rhein gestürzt. Sie wollte gerade die Fähre vom hessischen Trebur nach Nierstein in Rheinhessen nehmen. Die Autofahrerin hatte versucht, ihr Fahrzeug auf der Fähre umzuparken. Dabei fuhr sie aus ungeklärter Ursache in den Rhein. Nach Polizeiangaben konnte sie sich selbst aus dem Auto befreien und kam mit dem Schrecken davon. Das Auto konnte später aus dem Rhein geborgen werden.