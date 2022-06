Neuer Rekord bei Kirchenaustritten auch in RLP

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr 24.551 Katholiken ihrer Kirche den Rücken gekehrt. Die Deutsche Bischofskonferenz meldet 2021 wieder mehr Kirchenaustritte als im Jahr davor.

2020 waren in Rheinland-Pfalz 14.873 Katholiken aus der Kirche ausgetreten. 2021 sind es fast 10.000 mehr. Allein dem Bistum Trier entzogen 18.599 Gläubige ihr Vertrauen. Das waren fast doppelt so viele Austritte wie im Jahr zuvor (10.836). Ein Grund für die Austritte dürfte die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im Bistum gewesen sein, die aus Sicht vieler Betroffener mangelhaft war.

Das Bistum Mainz zählte im vergangenen Jahr 2.649 Austritte, das Bistum Limburg 11.686 und das Bistum Speyer 7.579. Die höheren Zahlen ergeben sich, weil die Bistümer über die Landesgrenzen hinausreichen.

Rekord bei Kirchenaustritten bundesweit

Die katholische Kirche kämpft in ganz Deutschland gegen den Vertrauensverlust bei den Gläubigen. Sexueller Missbrauch und der Umgang mit den Opfern sowie die schleppende Aufklärung entfremden viele von ihrer Kirche. Aber auch die Benachteiligung von Frauen in Kirchenämtern, die priesterliche Ehelosigkeit und den Umgang mit wiederverheirateten Paaren finden immer mehr Menschen nicht mehr zeitgemäß.

2021 traten fast 360.000 Menschen in Deutschland aus der katholischen Kirche aus und damit 86.567 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019, wie die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mitteilte. Damals hatte die katholische Kirche in Deutschland knapp 273.000 Mitglieder verloren.

Bätzing "zutiefst erschüttert"

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing, zeigte sich von diesem sprunghaften Anstieg "zutiefst erschüttert". Bätzing erklärte, "die Zahlen des Jahres 2021 zeigen die tiefgreifende Krise, in der wir uns als katholische Kirche in Deutschland befinden."

Es würden mittlerweile nicht nur Menschen austreten, die schon über einen längeren Zeitraum keinen Kontakt mehr zur Kirche haben, sondern vermehrt auch bisher sehr engagierte Katholiken.

Auch evangelische Kirche verzeichnet Austritte

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hatte bereits im März ihre Statistik veröffentlicht - ebenfalls mit neuen Rekordwerten. Im vergangenen Jahr traten demnach 280.000 Protestanten aus der Kirche aus. Die Zahl ihrer Mitglieder sank erstmals unter die 20-Millionen-Grenze auf 19,72 Millionen.

Christen bilden in Deutschland weiterhin die mit Abstand größte Religionsgemeinschaft. Rund die Hälfte der Bevölkerung gehört einer der beiden großen Kirchen an.