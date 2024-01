Roland Grundheber malt die Sorgen des Alltags in der Tufa weg

Der Trierer Maler und Karikaturist Roland Grundheber zeigt in einer Ausstellung in der Tufa Trier 80 seiner Bilder und Karikaturen mit vielen Trierer Motiven.

Die Farbpalette von Roland Grundheber ist fröhlich - helle, leuchtende Farben. Für die aktuelle Ausstellung in der Tuchfabrik Trier hat er viele Trierer Motive gemalt. Zum Beispiel den Hauptmarkt - vor der Gangolfkirche sitzen Menschen in Straßencafés, ein lustiger Rabe sitzt auf dem Marktkreuz und trinkt mit dem Strohhalm aus einem Viezporz.

Meine Aufgabe besteht darin, den Betrachtern meiner Werke Freude zu bereiten und sie für einen Augenblick die Sorgen des Alltags vergessen zu lassen.

Roland Grundheber hat ein Auge für die kleinen, auch komischen Begebenheiten im alltäglichen Leben, viele Motive findet er in seiner Heimatstadt Trier. Mit viel Humor bringt er Szenen auf die Leinwand und zu Papier. "Meine Aufgabe besteht darin, den Betrachtern meiner Werke Freude zu bereiten und sie für einen Augenblick die Sorgen des Alltags vergessen zu lassen", sagt Roland Grundheber.

Karl Marx fährt Wasserski

Der aus Trier-Ehrang stammende Maler hat für die Ausstellung in der Tufa malerische Portraits aller Trierer Stadtteile gemacht. Sehr viel Witz und Humor hat er reingepackt. Auf dem Panoramabild des Stadtteils Trier-Pallien ist noch die Kabinenbahn zu sehen, die es lange nicht mehr gibt. Auf der Mosel fährt Karl Marx auf seinem dicken Buch "Kapital" Wasserski. Das Boot, das ihn zieht, wird von Fischers Maathes gesteuert, auch er ein Trierer Original.

Geht man mit Roland Grundheber durch seine Ausstellung in der Trierer Tufa, spürt man, mit wie viel Liebe er seine witzigen Szenen malt und zeichnet. Erzählt er von seinen Einfällen und Protagonisten der Stadtszenen, hat er eine unglaublich lebendige Mimik. Er ist eben auch Clown und Komödiant. Die Kunstformen gingen bei ihm ineinander über, sagt er.

Roland Grundheber hat als Maler seinen sehr persönlichen Blick auf seine Heimatstadt Trier. So wie bei seinem großformatigen Bild des Hauptmarkts. Seine Werke zeigt er vom 5. bis 28. Januar 2024 in einer Ausstellung im Kulturzentrum Tuchfabrik in Trier. SWR

Zu den Protagonisten seiner Bilder scheint er ein herzliches Verhältnis zu haben. Da ist zum Beispiel der kleine Rabe, der in mehreren Bildern auftaucht und Schabernack mit einem Viezporz treibt. Grundheber mag auch kleine Details, so ist auf seinem Panoramabild von Trier-Pallien auch ein Fels zu sehen, der sich aus der Sandsteinwand gelöst hat.

Roland sprudelt vor Ideen.

Roland Grundheber malt und zeichnet in seinem Atelier in Trier-Ehrang. Er stammt aus diesem Stadtteil. Bei der Arbeit empfängt er auch gerne Gäste. Zu ihnen gehört Rudolf Maus, der die Ausstellung in der Tufa organisiert hat. "Roland sprudelt vor Ideen", sagt Rudolf Maus. "Das spiegelt sich auch in dieser Ausstellung wieder mit den über 80 Exponaten."

Es ist immer noch ein bisschen Spielraum für Hoffnung.

Die Themen für seine Karikaturen findet Roland Grundheber auf der Straße - ob es um den umstrittenen Trierer Straßenstrich geht oder die Digitalisierung. Bei Roland Grundheber steigt die Maria auf einer Leiter von ihrer Trierer Säule und schaut gebannt auf ein Laptop. Er sagt, dass er mit Humor den Dingen auch etwas die Schärfe nehmen wolle. "Es ist immer noch ein bisschen Spielraum für Hoffnung", sagt Roland Grundheber schmunzelnd.

Die Ausstellung von Roland Grundheber ist noch bis zum 28. Januar im Trierer Kulturzentrum Tuchfabrik zu sehen. Karikaturen, großformatige Bilder, Panoramaansichten, Drucke - in der Ausstellung ist die ganze Vielfalt Roland Grundhebers zu sehen.