per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Landtag hat in seiner letzten offiziellen Sitzungswoche noch einmal über die Corona-Politik der Landesregierung debattiert. In der Aussprache zur Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Dreyer erhob der Fraktionsvorsitzende der oppositionellen AfD, Michael Frisch, schwere Vorwürfe.

Der AfD-Spitzenkandidat Frisch warf der Landesregierung vor, Pflegeheime in der Corona-Pandemie nicht ausreichend geschützt zu haben. Er mache die Ministerpräsidentin politisch und moralisch dafür verantwortlich, dass Hunderte von alten und pflegebedürftigen Menschen dem Virus zum Opfer gefallen seien. Für diese Aussage ermahnte ihn Landtagspräsident Hering. Er bitte ihn, strafrechtlich relevante Vorwürfe zu unterlassen. Kritik am AfD-Fraktionschef übte Bernhard Braun von den Grünen. Er halte es für keine Sternstunde, wenn nur darüber gestritten werde, wer an welchem Tod Schuld sei. Er glaube, dass die Menschen eine positive Debatte wollten, wie man aus der Corona-Krise herauskomme, sagte Grünen-Fraktionschef Braun.

Oliver Böhm, SWR Redaktion Landespolitik