Ukraine-Krieg: Verteidigungsminister treffen sich in Ramstein

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius trifft sich am Dienstag in Ramstein mit seinen Amtskollegen, darunter US-Verteidigungsminister Austin. Es geht um den Krieg in der Ukraine.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf die US-Airbase in Ramstein eingeladen. Sie wollen dort über ihr weiteres Vorgehen in Bezug auf Russlands Krieg in der Ukraine beraten. Erwartet werden zahlreiche Verteidigungsminister und ranghohe Militärvertreter. Zu der Gruppe zählen insgesamt über 50 Staaten, die die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen. Streit über Kurs im Ukraine-Krieg Wie genau diese Unterstützung aussehen soll, wollen die Vertreter in Ramstein diskutieren. In den vergangenen Wochen hatte es darüber Meinungsverschiedenheiten zwischen den Partnern gegeben. Während der französische Präsident Emmanuel Macron zuletzt auch den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht ausgeschlossen hat, ist Deutschland deutlich zurückhaltender. Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt es zum Beispiel ab, Marschflugkörper vom Typ Taurus zu liefern. Diskussionen um Ringtausch bei Marschflugkörpern Großbritannien dagegen hatte angeboten, Flugkörper vom Typ "Storm Shadow" an die Ukraine weiterzugeben - wenn diese von Deutschland im Ringtausch mit Taurus-Geschossen ersetzt werden. Die Ukraine würde so mit Marschlfugkörpern versorgt werden, ohne dass Deutschland direkt ins Kriegsgeschehen eingreifen müsste. Bei dem Treffen dürfte auch die Frage diskutiert werden, wie viel Geld die USA noch in den Konflikt investieren werden, nachdem es in dieser Frage innenpolitisch heftige Debatten gegeben hatte. Ukraine-Kontaktgruppe soll Waffenhilfe organisieren Vor knapp zwei Jahren haben sich die Mitglieder der Ukraine-Kontaktgruppe das erste Mal auf der US-Airbase in Ramstein getroffen. Ziel der Treffen ist es, die Waffenlieferungen an die Ukraine abzustimmen und zu organisieren.