per Mail teilen

In Regionen in Rheinland-Pfalz mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 dürfen ab Montag Cafés und Gaststätten draußen für Gäste öffnen. Allerdings gelten auch für den Außenbereich strenge Sicherheitsvorgaben. So müssen Besucher einen gültigen negativen Corona-Schnelltest vorweisen und die allgemeinen Schutzmaßnahmen beachten.