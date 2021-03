Seit dieser Woche darf die Außengastronomie in Rheinland-Pfalz wieder öffnen, wenn die Inzidenz unter 100 liegt. So hat das Hofgut Laubenheimer Höhe in Mainz seit Freitag auf und ist froh, endlich wieder Gäste begrüßen zu dürfen. Die Frage ist nur: wie lange? Denn die Inzidenz ist in der Landeshauptstadt am Sonntag auf 107,5 gestiegen.

