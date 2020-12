An diesem Wochenende sollten mindestens zwei große Feste im Land gefeiert werden: Der Rheinland-Pfalz-Tag in Andernach und die Johannisnacht in Mainz. Betroffen von der Absage sind nicht nur Spaß und Kultur, sondern auch Existenzen.

Normalerweise hätte Marco Sottile schon seine Verkaufsstände am Mainzer Rheinufer aufgebaut. Sottile ist Schausteller und fährt das ganze Jahr über durch Deutschland, um auf Festen und Veranstaltungen seine Attraktionen aufzubauen. Die Johannisnacht in Mainz ist für ihn eine der bedeutsamsten Veranstaltungen. "Es ist der Schnittpunkt der Saison, wir sprechen von 'davor' und 'danach'", sagte er dem SWR. Auch Rheinland-Pfalz-Tag wurde früh abgesagt Doch in diesem Jahr wurde die Johannisnacht in Mainz wegen der Infektionsgefahr abgesagt. Genauso wie der Rheinland-Pfalz-Tag in Andernach der ebenfalls an diesem Wochenende stattfinden sollte. Die Stadt hat sich lange auf dieses Wochenende vorbereitet, doch früh stand fest, dass es nicht vertretbar ist, eine Veranstaltung durchzuführen, bei der mehrere Hunderttausend Menschen zusammenkommen. Als die Entscheidung zur Absage fiel, sagte Achim Hütten (SPD), Bürgermeister von Andernach, dem SWR: "Wir mussten den Rheinland-Pfalz-Tag absagen, weil wir im Moment alle Kräfte in der Verwaltung auf die Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus konzentrieren müssen." Damit werde aber auch der Empfehlung des Robert Koch-Instituts gefolgt. Video herunterladen (3,9 MB | MP4) Einnahmen der Wirtschaft fallen durch Absagen weg Auch heute, drei Monate nach der Absage und bei stetig sinkender Infektionszahl, war die Entscheidung richtig, sagt die Staatskanzlei. Sie bedauere, dass der diesjährige Rheinland-Pfalz-Tag nicht zustande gekommen ist. "Der Rheinland-Pfalz-Tag ist das Fest, an dem sich das Land und die gastgebende Stadt präsentieren." Auch wirtschaftlich mache sich die Absage bemerkbar. Zwar seien die Bewerbungen der Aussteller noch nicht abgeschlossen gewesen, dennoch seien die Vorbereitungen schon angelaufen. Die Staatskanzlei habe nach eigenen Angaben bereits rund 28.000 Euro in die Vorbereitung des Sicherheitskonzepts und der Programme investiert. Der Stadt Andernach seien bisher keine Kosten angefallen. Dennoch werden die geplanten Einnahmen wegfallen. "Auch nach dem Landesfest profitiert das Hotel- und Gaststättengewerbe in der Region um die Veranstalterstadt von den Besucherströmen", heißt es aus der Staatskanzlei. Johannisnacht findet virtuell statt Es gibt Bemühungen, auf das kulturelle Erlebnis nicht komplett zu verzichten. Die Johannisnacht wird in den digitalen Raum verlegt. "Im Jahr 2020 ist nichts wie normalerweise, das wissen wir alle. Dennoch möchten wir Ihnen und uns allen mit der virtuellen Variante wenigstens einen Hauch Johannisnacht-Flair bieten", sagte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling. Es gebe unter anderem Musikvideos von Bands und Musikern, einen virtuellen Künstlermarkt, Kinderprogramm und Angebote rund um Gutenberg. Existenzängste bei Schaustellern und Marktleuten Für den Schausteller Sottile ersetzt dies aber nicht die physische Johannisnacht. "Volksfeste gehen nicht online, man muss sie erleben." Für ihn ist die Absage auch eine mentale Belastung, nicht nur eine finanzielle. "Man ist Schausteller, ist eigentlich unterwegs, jetzt sitzt man zuhause rum." Bisher rechnet er mit mindestens sechs Monaten Umsatzausfall. Er resigniere langsam, da es noch immer keinen Plan gebe, wie seiner Berufsgruppe geholfen werden kann. Auch Ersatzveranstaltungen wie die versprochene Kirmes nach dem Weihnachtsmarkt oder der mobile Freizeitpark auf dem Mainzer Messegelände würden den Ausfall nicht kompensieren. Sottile rechnet damit, dass viele Kollegen wirtschaftlich nicht überleben werden. Dann würden auch die kommenden Feste anders aussehen. Forderungen nach Hilfe für Veranstaltungsindustrie Der Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik (VPLT) hat einen Forderungskatalog mit Maßnahmen erstellt, welche die Branche retten sollen. Darin heißt es unter anderem: "Ein Hilfsfonds für die Unternehmen in der Veranstaltungswirtschaft muss sofort zur Verfügung gestellt werden. Wegen der behördlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus sind diese existenziell bedroht, obwohl ihre Tätigkeit nicht explizit durch Gesetze (IfSG) verboten sind. Die berufliche Tätigkeit ist aber bis zu einer Aufhebung des Verbots von sämtlichen Veranstaltungsformen nicht oder nur teilweise möglich." Zusätzlich zu den beschlossenen Maßnahmen wie Kurzarbeitergeld und KfW-Kredite müsse laut des VPLT die Regierung direkte Zahlungen an die Unternehmen leisten, wenn der Wirtschaftszweig "Veranstaltungswirtschaft" auch noch nach der Coronakrise in Deutschland existieren solle. "Im anderen Fall wird der gesamte Sektor unweigerlich bis zum Ende des Jahres 2020 in die Insolvenz gehen."