per Mail teilen

In Frankenthal, dem Rhein-Pfalz-Kreis, Birkenfeld und Worms dürfen die Menschen ab Montag auch nachts wieder ohne zwingenden Grund vor die Tür. Damit gibt es dann in Rheinland-Pfalz keine Stadt und keinen Kreis mit Ausgangssperre mehr.

Die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz geht zurück. Am Samstag fiel die Sieben-Tage-Inzidenz zum ersten Mal seit langem wieder unter die kritische Marke von 50. Eine der Folgen: Dort, wo es zuletzt Ausgangssperren gab, werden diese nun aufgehoben.

In Frankenthal gilt ab Montag eine neue Allgemeinverfügung, in der die nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr gestrichen ist. In der Folge dürfen nun auch wieder Lieferdienste nach 21 Uhr noch Essen austragen oder einen Abholservice anbieten. Ebenso darf der Handel wieder länger öffnen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Ausgangssperre war in Frankenthal wegen hoher Corona-Fallzahlen am 8. Dezember eingeführt worden. Einwohner durften zwischen 21 Uhr und 5 Uhr Wohnungen und Häuser nur noch aus wichtigen Gründen verlassen. Im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis war die Ausgangssperre zum gleichen Zeitpunkt verhängt worden, hier entfällt sie ab Montag ebenfalls.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Auch Worms verlängert die Ausgangssperre nicht

Auch die Stadt Worms hat sich aufgrund rückläufiger Infektionszahlen dazu entschlossen, die jetzt auslaufende Allgemeinverfügung nicht zu verlängern. Somit entfällt die Ausgangssperre ab Montag. "Ich bin sehr froh, dass wir den Bürgern nun wenigstens wieder ein paar mehr Freiheiten ermöglichen können", sagte der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). Die Stadt hatte sich Mitte Januar zur Verhängung der Ausgangssperre entschlossen, nachdem Worms mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 300 die meisten Neuinfektionen in ganz Rheinland-Pfalz vorweisen musste.

233 Neuinfektionen am Sonntag - Sieben-Tage-Inzidenz unter 50

Nur von kurzer Dauer war die Ausgangssperre im Landkreis Birkenfeld. Erst am 31. Januar eingeführt, läuft die nächtliche Beschränkung am Sonntag aus und soll nicht mehr verlängert werden. Einige der Oppositionsparteien im Kreis hatten die Ausgangsbeschränkungen zuvor kritisiert. Diese mache in einer ländlichen Region keinen Sinn. Der Landrat hatte sie verteidigt - weil es im Kreis auch Städte gebe wie beispielsweise Idar-Oberstein.

"Corona bleibt dennoch gefährlich, die Pandemie ist noch lange nicht vorbei." Jutta Steinruck (SPD), Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen

In Ludwigshafen war die Ausgangssperre bereits am Dienstag aufgehoben worden. Ludwigshafen war ab dem 5. Dezember einer der ersten rheinland-pfälzischen Hotspots mit einer solchen Regelung gewesen. Man sei kein Corona-Hotspot mehr, so die Begründung der Stadtverwaltung. Sollten die Zahlen wieder steigen, müssten die Menschen aber mit neuen Einschränkungen rechnen. Jutta Steinruck (SPD), die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, warnte außerdem: "Corona bleibt dennoch gefährlich, die Pandemie ist noch lange nicht vorbei."

Bereits zum 1. Februar war in Speyer die knapp zweimonatige Ausgangssperre aufgehoben worden, in Bad Kreuznach war nach einer Woche bereits am 21. Januar wieder Schluss.

In Baden-Württemberg noch 14 Kommunen betroffen

Anders sieht es zum Beispiel beim Nachbarn Baden-Württemberg aus. Dort hatte zuletzt der Verwaltungsgerichtshof die landesweite nächtliche Ausgangssperre zwar gekippt, Städte und Kreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 50 sind nun jedoch verpflichtet, Ausgangssperren auf regionaler Ebene zu verhängen. Aktuell sind davon mindestens 14 Kreise betroffen.