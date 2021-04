Von Norden über Rheinhessen bis in die Pfalz heißt es für einige Kreise und Städte in Rheinland-Pfalz Ausgangssperre. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei ihnen mindestens drei Tage in Folge über dem Wert von 100.

Im Norden des Landes sind Koblenz und die Kreise Altenkirchen, Neuwied, Mayen-Koblenz und Birkenfeld betroffen, in Rheinhessen die Städte Mainz, Worms und der Kreis Alzey-Worms. In der Pfalz trifft es Germersheim, Ludwigshafen, Speyer, Pirmasens und den Rhein-Pfalz-Kreis.

In diesen Kommunen gelten neben der Ausgangssperre auch strengere Corona-Regeln. Außerdem muss die Außengastronomie schließen. Was die Uhrzeiten der nächtlichen Sperren anbelangt, gibt es kleine Unterschiede - ebenso wie bei der vorgesehenen Dauer der Ausgangssperre. Im Durchschnitt gilt sie bis vorerst 11. April, in Mainz oder Neuwied länger.

Erlaubt ist in der Regel der Besuch der Gottesdienste in der Osternacht - unter Einhaltung der vorgesehenen Hygieneregeln. In einigen Gemeinden benötigen die Gläubigen dafür eine Ausnahmegenehmigung. Sie müssen sich online oder telefonisch bei den jeweiligen Pfarreien anmelden. Zudem wurden Gottesdienste wegen der Ausgangssperre teils zeitlich verlegt. Auch die Wahrnehmung von Impfterminen ist erlaubt. Dass die strengeren Regeln eingehalten werden, wird von Ordnungsamt und Polizei kontrolliert. Wer sie nicht befolgt, dem droht ein Bußgeld.

Ausgangssperren im Norden des Landes

Im Kreis Altenkirchen gilt wegen hoher Inzidenzzahlen seit Wochen eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag. Die Ausgangssperre soll zunächst bis 11. April gelten. Damit bleiben auch die erweiterte Maskenpflicht in den Fußgängerzonen, die Einschränkungen für den Handel und bei Besuchen in Senioreneinrichtungen bestehen.

Auf Veranlassung des Landes Rheinland-Pfalz wurde auch der Kreis Neuwied dazu verpflichtet, die nächtliche Ausgangssperre zu erlassen. Sie gilt von 21 Uhr bis 5 Uhr und das seit 26. März. Einkaufen ist in Geschäften nur mit vorher vereinbarten Einzelterminen möglich. In der Fußgängerzone gilt Maskenpflicht. Die Ordnungsbehörde der Kreisverwaltung hat die Allgemeinverfügung, die "das öffentliche wie private Leben der Bürgerinnen und Bürger neu regelt", bis zum 18. April erlassen. Aufgehoben werden kann sie, wenn der Inzidenzwert stabil, heißt mindestens sieben Tage, unter 100 liegt.

Neu dabei ist Koblenz. Seit Gründonnerstag gilt hier die Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr - vorerst bis zum 11. April. Einkaufen geht dann nur noch per Termin.

Auch im Kreis Mayen-Koblenz gelten seit Gründonnerstag strengere Corona-Regeln und eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr. Ausnahmen gelten unter anderem für alle, die zur Arbeit müssen, in medizinischen Notfällen oder für den Besuch von Gottesdiensten zu den Ostertagen. Die Außengastronomie muss schließen.

Seit dem 29. März gelten im Kreis Birkenfeld und im Vulkaneifelkreis strengere Corona-Regeln. Im Kreis Birkenfeld gilt außerdem eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Morgen. Im öffentlichen Raum darf man sich nur noch mit Personen des eigenen Haushalts und höchstens einer weiteren Person aufhalten.

Im Gegensatz zu Birkenfeld verzichtet der Vulkaneifelkreis (noch) auf die nächtliche Ausgangssperre. Zur Begründung hieß es, dass diese in dem ländlichen Raum nicht verhältnismäßig sei. Es gebe weder Ballungsräume noch eine Party-Szene.

Ausgangssperren in Rheinhessen

Auch die Landeshauptstadt Mainz muss die Notbremse ziehen. Ab 1. April heißt es von 21 Uhr bis 5 Uhr nächtliche Ausgangssperre bis zum 12. April. Ausnahmen gelten für alle Menschen, die zur Arbeit müssen oder von dort kommen. Ebenso darf die Wohnung bei medizinischen Notfällen verlassen werden.

In der Stadt Worms gilt die nächtliche Ausgangssperre seit 26. März, jeweils von 21.30 Uhr bis 5 Uhr. Sie soll vorläufig bis 11. April dauern. Mittlerweile liegt die Inzidenz in Worms bei 208 (Stand 31. März).

Der Kreis Alzey-Worms hat ab Mittwoch, 31. März eine Ausgangssperre verhängt. Sie gilt ab 21.30 Uhr bis 5 Uhr früh. Das Infektionsgeschehen im Kreis war diffus. Eine Rolle spielte der Coronaausbruch bei der Großmetzgerei Sutter.

Ausgangssperren in der Pfalz

Im pfälzischen Landkreis Germersheim gibt es seit dem 29. März eine nächtliche Ausgangssperre. Sie bezieht sich auf die Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. Die neue Allgemeinverfügung des Kreises gilt zunächst bis 11. April. Neben dem Landkreis Germersheim besteht aktuell unter anderem auch in Speyer (von 21 Uhr bis 5 Uhr) und Ludwigshafen (ebenfalls 21 Uhr bis 5 Uhr) eine nächtliche Ausgangsbeschränkung.

Auch in Pirmasens gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr sowie Einschränkungen in den Bereichen Sport, Bildung, Kultur und Freizeit. Im Rhein-Pfalz-Kreis gilt die nächtliche Sperre ab Karfreitag, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 127 lag und damit an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100 gestiegen ist.

Ausnahmen von der Ausgangssperre gelten in der Regel für Personen, die ihrem Beruf nachgehen, für dringende Arztbesuche, Hilfe für Ältere, Kranke oder Minderjährige und auch für "Handlungen zur Versorgung von Tieren einschließlich Gassigehen".

Wenn die Inzidenzzahlen in Rheinland-Pfalz weiter ansteigen wie bisher, wird die Ausgangssperre noch für weitere Städte und Kreise im Land kommen.